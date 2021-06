1:47



L’expert de Sky Sports, Nasser Hussain, dit que l’Angleterre doit revenir à

Nasser Hussain a fustigé les batteurs anglais pour avoir abandonné les méthodes conventionnelles après qu’un effondrement choquant à Edgbaston les ait laissés au bord de la défaite face à la Nouvelle-Zélande.

L’équipe de Joe Root s’est effondrée à 76-7 avant que les queues Mark Wood et Olly Stone n’empêchent au moins une défaite en manches, mais ils semblent destinés à perdre le match et la série lorsque le jeu reprendra dimanche.

L’expert de Sky Sports, Hussain, insiste sur le fait que les batteurs anglais doivent réexaminer de toute urgence leurs techniques et revenir aux bases – non seulement au niveau du test, mais tout au long du jeu du comté – s’ils veulent s’améliorer à l’avenir.

« Il semble qu’il y ait eu une réinvention de la roue avec le bâton », a déclaré Hussain. « Des techniques que tous ceux qui ont déjà joué au jeu auparavant – elles ont toutes tort et nous avons raison.

« Nous allons avoir ces petites techniques étranges, nous allons avoir la chauve-souris qui la croise, nous allons rester drôles, nous allons nous balancer en dehors de notre souche parce que tout le monde dans l’histoire de la jeu – Viv Richards, vous avez tort et nous avons raison.

« Je ne vois pas » nous avons raison « pour le moment, que ce soit au Sri Lanka où Joe Root les a portés, que ce soit en Inde et ils n’ont pas l’excuse de faire tourner les terrains ici.

« Qu’il s’agisse de la balle de couture ou de la balle qui tourne, ils ont raison et tout le monde a tort. Et je ne vois pas de jeune équipe de frappeurs.

« Je vois Sibley, Burns, Crawley, Root et Pope. Il ne manque personne dans ce top cinq – puis viennent Stokes et Buttler. Ils ont tous les entraîneurs, tout le personnel de l’arrière-boutique – s’il vous plaît, revenez à jouer normalement et obtenir un premier score de manches.

Les manches de 29 de Mark Wood ont sauvé un semblant de respectabilité plus bas dans l’ordre

« L’autre chose, c’est que ce sont les gars qui réussissent au cricket du comté. Si vous avez choisi les cinq qui réussissent, ce sont eux.

« Alors s’il vous plaît, jetez un œil à votre jeu et, plus important encore, jetez un œil à l’opposition – ils frappent comme vous êtes censé le faire. C’est juste de la craie et du fromage.

« Des batteurs solides et techniquement doués jouent le jeu comme il est censé être joué – laissez la balle venir à vous, laissez-la bien et jouez avec une batte droite. Six changements qu’ils ont apportés et ils ont toujours l’air d’une tenue aussi pointue. «

Alors que Hussain a reconnu que la qualité des terrains de cricket du comté a été un facteur dans la piètre performance de l’Angleterre avec la batte, il n’est pas non plus impressionné par ce qui pourrait sembler être une dépendance excessive à l’égard de l’entraînement et de l’aide extérieure.

« Je pense qu’il y a presque trop d’argent dans le jeu pour que nous ayons un entraîneur au bâton, à manger, psychologique, de bowling, de mise en service, de capitaine pour tout », a-t-il ajouté.

Neil Wagner a été l’un des deux quilleurs néo-zélandais à terminer la journée avec trois guichets alors que l’Angleterre a trébuché à 122-9

« Prenez possession de votre propre jeu. Regardez ce que Trent Boult a fait dans cette série – il s’est précipité ici pour jouer à ce jeu.

« Combien de joueurs anglais, de quarantaine, de rotation, ont dit ‘Je veux jouer à Edgbaston’ ?

« Jonny Bairstow, quand il était au Sri Lanka, bien au bâton, aurait dû frapper à la porte, disant aux sélectionneurs » Je ne veux pas être laissé de côté « . Chris Woakes ici, il n’a pas joué depuis six mois .

« Oui, les lancers ne sont pas assez bons – si vous améliorez ceux du cricket du comté, la technique s’améliorera et les longs bâtons s’amélioreront. Mais ne continuons pas à chercher des excuses pour une équipe de frappeurs qui continue d’échouer. »

Le capitaine anglais Joe Root s’éloigne après avoir été licencié pour 11 lors du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande

Son collègue et ancien batteur anglais David ‘Bumble’ Lloyd était d’accord avec l’évaluation de Hussain – soulignant que la descente de l’équipe locale à 122-9 aux souches, une avance globale de seulement 37, s’est déroulée sur une surface relativement bénigne.

Il a déclaré: « Il y avait un manque total de technique. C’était choquant – il y aura beaucoup à dire.

« Ils ont été hors du match du début à la fin, sur un terrain placide. Ce n’est pas assez bon.

« Les quilleurs anglais sont disciplinés. Je pensais qu’ils avaient merveilleusement bien réussi à faire sortir la Nouvelle-Zélande pour 388, mais ensuite les batteurs doivent se présenter – et ils ne l’ont pas fait. Cela ne fonctionnera tout simplement pas et ils doivent s’améliorer.

« Je reviens toujours à la technique. Vous devez être serré dans votre jeu de coups.

« Je suis comme un record battu, j’ai vu tous les grands joueurs des 50-60 dernières années, et ils ont tous eu une défense serrée. »

