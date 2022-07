Nasser Hussain : Jasprit Bumrah meilleur quilleur tout format au monde ; pas le temps pour l’Angleterre de paniquer | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a subi une défaite cinglante de 10 guichets contre l’Inde lors du premier ODI à The Kia Oval, au cours de laquelle ils ont été éliminés pour 110 en 25,2 overs

L’Angleterre a chuté à une défaite de 10 guichets contre l’Inde lors du premier ODI à The Kia Oval alors que Jasprit Bumrah a remporté un superbe tir de six guichets pour raser l’équipe locale pour seulement 110 avant que Rohit Sharma et Shikhar Dhawan ne partagent un siècle ininterrompu en moins de 19 ans. overs.

Sky Sports Cricket Nasser Hussain a salué Bumrah – qui a enregistré les meilleurs chiffres ODI pour l’Inde contre l’Angleterre – comme le meilleur quilleur tout format au monde et a exhorté l’Angleterre à ne pas paniquer après avoir suivi leur défaite en série T20I contre les hommes de Rohit avec un martèlement dans le sud de Londres. .

“C’était un coup de massue du premier au dernier ballon, un match très unilatéral.

“L’Inde était bien trop bonne avec les performances individuelles de Bumrah, Rohit et Dhawan. L’Inde était brillante et l’Angleterre n’était tout simplement pas présente aux courses.

Là où il s’est amélioré, c’est dans sa capacité d’adaptation. Lorsqu’il a senti que les conditions étaient bonnes pour le swing, il s’est rapproché de la batte. Il a des variantes – un bon videur, un bon yorker – donc il peut vous bousculer. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. L’ancien entraîneur indien Ravi Shastri sur Jasprit Bumrah

“Bumrah devrait être le meilleur quilleur tous formats du monde de cricket. Qui seraient les challengers? Peut-être Trent Boult, Shaheen Shah Afridi, Jofra Archer lorsqu’il est en forme. Mais pour le moment, il est le meilleur qui soit.

“La performance dans ce jeu était spectaculaire, de grande classe. Certaines balles étaient des jaffas absolus.

“Il a une action et une course inhabituelles, de sorte que le ballon vous tombe dessus comme un coup de foudre. Il le balance également dans les deux sens – mais il ne se contente pas de le balancer, il est aussi rapide.

“Morgan, un acte difficile à suivre, prendra du temps à Buttler et Mott”

“Je ne pense pas que vous puissiez être trop critique envers les frappeurs anglais. Parfois, il suffit de dire que c’est un bowling merveilleux.

“C’était un travail difficile, mais c’est censé être un travail difficile. C’est le plus haut niveau et ce n’est pas censé être une promenade dans le parc pour les frappeurs tout le temps.

“Aujourd’hui, c’était un jour pour être un quilleur et les frappeurs anglais ont été jugés insuffisants – mais ce n’est absolument pas le moment de paniquer de quelque manière que ce soit.

“Il y a eu un changement complet de direction et il faudra du temps au capitaine Jos Buttler et au nouvel entraîneur Matthew Mott pour développer leur propre équipe et équipe. Soyons honnêtes, Eoin Morgan est un acte très difficile à suivre.

“Je ne paniquerais pas à propos de la composition des frappeurs. Je sais que c’est une chose étrange à dire après 110, mais ils ont beaucoup de frappeurs qui leur permettront de courir dans les T20 et les ODI, tellement d’options.

“Avec le ballon, des joueurs comme Jofra Archer, Mark Wood et Chris Woakes ne sont pas là pour le moment. De plus, qui va jouer le rôle de Liam Plunkett ?

“Je pense qu’avec Adil Rashid et Moeen Ali, ils ont encore deux excellents fileurs, mais dans le département de la couture, ils vont très vite devoir déterminer qui sera leur plus précieux et en forme en Australie pour gagner des matchs. [in the T20 World Cup later this year].

“Il n’est pas nécessaire que ce soit un rythme rapide non plus. Josh Hazlewood a été l’un des meilleurs quilleurs T20 ces derniers temps. Il n’est pas toujours à 90 mph mais il joue une longueur lourde qui frappe l’épissure de la batte.

“Alors gardez un œil sur Woakes et Richard Gleeson. Il s’agit de dire au frappeur” vous allez devoir produire quelque chose de spécial pour m’éloigner “.

“Je sais que l’Angleterre poursuivait ce match [the first ODI against India] mais ils ont lancé des balles d’entraînement que Dhawan aurait pu frapper pendant quatre avec les yeux fermés et des balles courtes à Rohit qu’il aurait pu frapper pendant six avec les yeux fermés.

“J’aimerais savoir quel analyste a dit que jouer court à Rohit était la voie à suivre. Vous ne lui jouez pas court, peu importe la taille des limites. Je ne pouvais pas comprendre cela et ils se sont trompés.”

Buttler : Frapper a été notre super force

Le capitaine anglais Jos Buttler a ajouté: “Vous ne voulez certainement pas que des jours comme celui-ci arrivent. Ils sont rares, donc c’est difficile à encaisser.

“Il est certainement essentiel de ne pas paniquer, de ne pas trop se pencher dessus et de ne pas trouver trop de défauts. L’Inde a fantastiquement bien joué et nous n’avons pas réussi à gérer cela aussi bien que nous l’aurions souhaité.

“Mais, si je regarde en arrière au cours des cinq ou six dernières années, le bâton a été notre super force dans cette forme de jeu. Vous regardez les noms des gars là-dedans, ils sont parmi les meilleurs joueurs que nous ayons eus .

“Nous essaierons d’en tirer des leçons autant que possible, mais nous nous en tiendrons à ce que nous savons. Il y a une énorme confiance dans ce vestiaire qu’il y a de brillants joueurs là-dedans.

“Nous devons être positifs, revenir sur le terrain et remettre les choses en place lorsque nous jouerons jeudi [in the second ODI at Lord’s].”

Regardez le deuxième ODI entre l’Angleterre et l’Inde, de Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 12h30 jeudi.