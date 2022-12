Nasser Hussain et Michael Atherton saluent la victoire de l’Angleterre au Pakistan et le capitanat de Ben Stokes : « C’est incroyable à quel point cela a changé » | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain et Michael Atherton ont fait l’éloge de l’Angleterre après avoir remporté une série historique au Pakistan, insistant sur le fait qu’il est “incroyable” de voir à quel point l’équipe a changé sous la direction de Ben Stokes.

L’Angleterre, qui est entrée dans la série avec seulement deux victoires aux tests au Pakistan en 61 ans, a décroché sa deuxième en une semaine lundi en battant les hôtes par 26 points à Multan pour prendre une avance inattaquable de 2-0.

Harry Brook a joué dans le match alors que l’Angleterre a de nouveau remporté le match contre ses adversaires avec la batte, tandis que les couturiers Mark Wood, Ollie Robinson et James Anderson ont félicité le spin de Jack Leach pour mettre fin au match le quatrième jour après la menace d’un partenariat Saud Shakeez-Mohammad Nawaz. de porter la série à un décideur.

“C’est une magnifique victoire”, a déclaré Hussain sur Sky Sports Cricket. “Deux terrains très dociles, deux terrains très différents… et celui-là a filé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les faits saillants de la quatrième journée du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre à Multan.



“Ils ont dû travailler tellement, tellement dur pour remporter ces victoires. Vous ayez une pensée pour le Pakistan, ils étaient à 10 minutes d’obtenir un match nul lors du dernier match et ils étaient à une vingtaine de points ici, et cela montre l’effort que l’Angleterre a dû fournir. Ils n’ont pas simplement traversé le Pakistan, ils ont dû fournir un réel effort.

Son ancien capitaine Atherton a déclaré que la victoire de l’Angleterre était le résultat d’une “stratégie claire”.

“L’un était de marquer rapidement et donc de vous donner suffisamment de temps pour prendre ces guichets”, a-t-il expliqué. “L’Angleterre n’a gagné que deux matchs ici, mais elle n’en a perdu que quelques-uns également, il y a eu un nombre infernal de nuls.

“C’est un endroit très difficile de forcer une victoire parce que les terrains sont si plats et si lents – c’est pourquoi une stratégie consistait à marquer rapidement et ils ont poussé cela au nième degré à Rawalpindi, marquant entre six et sept points. Mais même ici à Multan, ce taux était de cinq ans ou un peu plus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes rejoint Michael Atherton pour discuter de leur victoire en série “spéciale” contre le Pakistan et de son rôle de capitaine de l’équipe.



“Ensuite, à juste titre, les derniers guichets sont allés aux couturiers ici. Ils ont battu les couturiers pakistanais et je ne sais pas combien de fois vous avez pu le dire ces dernières années.

“Je pense que la stratégie était claire et elle a été absolument justifiée par la victoire de la série.”

Athers: le changement de l’Angleterre sous Stokes est incroyable

L’Angleterre a parcouru des records lors de sa première série de tests au Pakistan depuis 2005, et Multan a fourni des jalons plus mémorables en remportant pour la première fois des tests consécutifs au Pakistan.

Cela a également ajouté à l’incroyable record de Stokes en tant que capitaine, l’Angleterre ayant remporté huit des neuf tests sous sa direction.

“Il a transformé l’équipe de test match d’Angleterre”, a souligné Athers. “Il a transformé et galvanisé une équipe avec peu de changements, et c’est la mesure du leadership.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Mark Wood a déclaré qu’il traverserait un mur de briques pour Ben Stokes et a salué une fantastique victoire en série contre le Pakistan.



“Il va être un capitaine très important en Angleterre, il va être l’un de nos plus grands capitaines au moment où il finira, je pense. Je ne me souviens pas d’un autre capitaine, certainement en Angleterre et peut-être dans le monde, qui a eu un tel dramatique et impact immédiat lors de la prise en charge.

“Pensez où était l’Angleterre. J’étais à la fin des Cendres appelant les têtes du capitaine, de l’entraîneur et du directeur du cricket – l’Angleterre était terrible. Et puis ils ont été battus dans les Caraïbes.

“Soudain, l’équipe s’est complètement transformée sous une direction différente, la combinaison de Stokes et [Test head coach] Brendon McCullum, ce message clair dont on a parlé. Cette attitude selon laquelle peu importe si nous sommes battus, nous allons essayer.

“Soudain, ils ont l’air d’un côté transformé, c’est incroyable comme ça a changé et c’est à cause du leadership. C’est incroyable.”

Image:

Le capitaine anglais Ben Stokes célèbre avec l’entraîneur Brendon McCullum après la victoire à Multan





Nasser : McCullum avertira l’équipe | “Key a de bonnes décisions importantes”

Malgré le triomphe de l’Angleterre, Hussain pense toujours que le deuxième test leur donnera des leçons pour l’avenir, soulignant la fin des cinq guichets perdus le troisième jour lors de leur deuxième manche pour seulement 73 points.

“Ils en tireront des leçons”, a-t-il déclaré. “McCullum n’est pas idiot, il restera assis là et il réfléchira à ce 73-5. Stokes ne le dira pas lors d’une interview, car il veut des messages clairs comme les hommes de Morgan et cette révolution de la balle blanche.

“Mais McCullum dira à son équipe, ‘bien joué, vous avez dépassé la ligne, mais pensez à ce 73-5’.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson l’a fait sur sa première balle dans l’attaque et l’Angleterre a décroché une célèbre victoire en série au Pakistan !!



“Il espère que la prochaine fois qu’ils y penseront, et ils ne peuvent pas continuer à être aussi proches, car une meilleure équipe pourrait simplement les assommer et dire:” ne retirez pas le mick du jeu “.”

Hussain, cependant, a également réservé des éloges à Rob Key, qui est devenu directeur du cricket en avril dernier après la déception des Ashes et la défaite de la série dans les Caraïbes.

“Rob Key a bien pris les grandes décisions”, a-t-il ajouté. “Il a bien choisi le capitaine, le bon entraîneur et l’ambiance est bonne. Quand il est arrivé, ils ont dit que c’était une question d’emploi pour les garçons … mais ce garçon a fait du bon travail.”