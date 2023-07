Nasser Hussain et Kumar Sangakkara: « L’Australie doit rester avec David Warner comme ouvreur pour le quatrième Ashes Test » | Nouvelles du cricket

Sky Sports Cricket Nasser Hussain et Kumar Sangakkara disent que l’Australie doit maintenant rester avec David Warner pour le quatrième Ashes Test à Manchester, malgré ses problèmes face à l’Anglais Stuart Broad.

L’Angleterre a maintenu les Ashes en vie dimanche alors que Harry Brook en atteignait 75 avant que Chris Woakes et Mark Wood ne remportent une victoire nerveuse à trois guichets contre l’Australie lors de la quatrième journée du troisième test à Headingley.

La poursuite réussie de 251 par l’Angleterre a réduit son déficit à 2-1 dans la série et a maintenu ses espoirs de devenir seulement la deuxième équipe, après l’Australie de Don Bradman en 1936/37, à remporter les Ashes 2-0.

L’Australie a raté la conservation de l’urne le plus tôt possible et cherchera désormais à décrocher la série à Emirates Old Trafford à partir du mercredi 19 juillet, en direct sur Sports du ciel, avec une grande partie de la conversation par la suite se concentrant sur les totaux au bâton de Warner de quatre et un dans le test, car il a été renvoyé par Broad pour une 17e fois record.

« C’est la décision sur David Warner. C’est une chose vraiment délicate », a déclaré Hussain Sports du ciel.

« Je pense que s’ils avaient gagné ici [third Test at Headingley]et qu’ils avaient gagné les Cendres, cela aurait été un moment pour passer de David Warner, mais maintenant c’est un match en direct, je pense qu’ils ont besoin et doivent jouer à Warner.



Les troisièmes écrans de frappeurs de test de Warner ont produit des totaux de seulement quatre et un





« Mon point étant que vous pourriez jouer Cameron Green et Mitchell Marsh [all-rounders] et laissez Warner dehors, mais alors qui ouvre?

« Vous devrez peut-être déplacer Labuschagne, ou même Marsh ouvre parfois le cricket en balle blanche, pour qu’il puisse le faire. Mais c’est un défi différent.

« C’est un rôle de spécialiste: ouvrir dans le test match de cricket. Ils devront réfléchir longuement et sérieusement à qui ouvre le bâton à Old Trafford. »

Nous entendons des joueurs et des experts parler de certaines des principales décisions de sélection avant le quatrième test des cendres à Old Trafford.



Sangakkara a ajouté: « Je pense que maintenant ils devront jouer avec Warner. Je ne sais pas si changer cela sera la réponse, mais ce sera à discuter, s’ils ont un premier match prêt.

« Pour équilibrer le côté, vont-ils laisser Mitchell Marsh de côté? Il y a beaucoup d’ajouts à faire, mais cette place d’ouverture est essentielle pour l’Australie.

« Ils ont besoin de partenariats là-bas. Ils ont besoin d’un partenariat de 40, 50, 60 points là-bas pour laisser les autres frappeurs partir et avoir un peu de répit.

« Labuschagne n’a pas été en grande forme pour marquer des points. Il essaie juste de survivre là-bas.

« Je pense que Warner n’aura peut-être pas d’autre opportunité, mais ils en discuteront. »

Dans son interview d’après-match avec Sky Sports Cricket Michael Atherton, le skipper australien Pat Cummins a été sans équivoque dans son soutien à Warner.

Le capitaine australien Pat Cummins insiste sur le fait qu'il a toujours confiance en l'ouvreur Warner, tandis que Ben Stokes ne tarit pas d'éloges sur Mark Wood



« Ouais, bien sûr [have faith in Warner]. J’ai pensé, en particulier la semaine dernière à Lord’s, qu’il était fantastique », a déclaré Cummins.

« Quelques-unes des occasions qu’il a eu là-bas pour frapper, il y a eu des projecteurs et des nuages ​​​​au-dessus, donc je suis vraiment content de la façon dont tout le monde va. »

Pourquoi Warner lutte-t-il contre Broad – et sa place est-elle en danger ?

Lorsque le couturier anglais Broad a enlevé Warner le deuxième après-midi à Headingley, il a retiré le premier match australien pour la deuxième fois du match et la 17e fois au cricket Ashes.

Broad a fait pour Warner sept fois lors des Ashes 2019 en Angleterre alors que le frappeur avait en moyenne moins de 10 ans et l’a maintenant trois fois dans la série 2023 après l’avoir roqué lors du premier test à Edgbaston et maintenant deux fois l’avoir attrapé en glissade par Zak Crawley à Leeds .

Alors, pourquoi Warner trouve-t-il que Broad est un client si difficile à affronter depuis le guichet?

Sky Sports Cricket experts – et anciens frappeurs gauchers – Mark Butcher et Kumar Sangakkara ont disséqué les malheurs de Warner lors d’un début retardé par la pluie au troisième jour du troisième test.

C’est technique et mental », a déclaré Butcher à propos de Warner, dont les scores dans cette série Ashes s’élevaient à neuf, 36, 66, 25, quatre et un.

Mark Butcher et Sangakkara expliquent pourquoi Stuart Broad a eu autant de succès contre Warner tout au long de leur carrière



« En premier lieu, cela commence comme technique, en essayant de s’adapter à l’angle autour du guichet. Broad est un expert pour faire en sorte que cette balle s’éloigne tard après avoir créé l’angle de retour aux souches. Lorsque cela se produit deux ou trois fois , ça te prend la tête.

« Vous essayez de trouver un moyen d’arrêter de l’entailler, puis vous vous faites renverser à travers la porte. Ensuite, vous faites un ajustement pour vous empêcher de vous faire renverser et vous recommencez à l’entailler. Cela vous rend complètement fou.

«Je ne peux pas trouver de réponse quant à la façon dont il s’en éloigne, à part courir le long du guichet, mettre un protège-cuisse dessus et se lever à l’autre bout et attendre que le sort soit terminé.

« Il semble que cela se produira à chaque fois, Broad s’attend à ce que cela se produise à chaque fois. »

Warner a été licencié par Broad pour la 17e fois dans Test cricket



En regardant comment Warner pourrait être en mesure de résoudre son problème avec Broad, la légende sri-lankaise Sangakkara a déclaré: « C’est difficile pour un gaucher parce que Broad est parfait dans l’art d’utiliser l’angle et d’utiliser toujours son poignet pour emporter le ballon. C’est pas tôt swing, il est assez tard.

« Je me suis préparé à jouer car chaque balle arrive et je ne me soucie pas du bord extérieur, je tiens juste la ligne et si je l’entaille, je l’entaille.

« Si votre jugement est bon, que votre défense est bonne et que vous vous entraînez dans les filets, plutôt que d’essayer de frapper le ballon, c’est une option. »

Butcher a ajouté: « Le problème de Warner est qu’il va si fort au ballon. Même s’il joue comme le dit Kumar, parce qu’il pousse si fort ses mains sur le ballon, s’il entaille le ballon, il porte toujours [to the slip cordon]. »

