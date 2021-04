5:04



Les experts de Sky Cricket discutent du départ d’Ed Smith en tant que sélecteur national pour l’Angleterre et de sa réussite dans le rôle.

Nasser Hussain, s’exprimant sur The Cricket Show, réfléchit sur le départ d’Ed Smith en tant que sélecteur national de l’Angleterre, si son sort a été un succès et si c’est un geste positif pour l’entraîneur-chef Chris Silverwood d’être en charge de la sélection des équipes …

Je pense que ce fut un mandat assez réussi pour Smith.

Si vous remontez trois matches de tests, lorsque l’Angleterre a battu l’Inde, à Chennai, ils avaient remporté neuf de leurs 12 tests précédents, remporté quatre séries consécutives.

Ils étaient numéro un dans le cricket T20 et plus de 50 ans, et vainqueurs de la Coupe du monde. Ce fut une période très réussie.

Évidemment, après cela, ils ont perdu trois matchs de tests d’affilée en Inde et alors qu’en général, vous diriez qu’en tant que sélecteur, Ed était plutôt bon, il a commis des erreurs.

Smith quittera la BCE fin avril dans le cadre d’une restructuration du système de sélection des équipes masculines d’Angleterre

Par exemple, il a laissé Stuart Broad à deux reprises – une fois à la Barbade et une fois, de manière célèbre, à l’Ageas Bowl, lorsque Broady s’est ensuite assis dans la Player Zone et a expliqué à tout le monde pourquoi il devrait jouer.

Il y avait aussi des rumeurs et des grondements sur sa communication avec les joueurs seniors et quand il a laissé des joueurs de côté.

Des rumeurs sur son comportement au sein de l’équipe, des rumeurs selon lesquelles certains joueurs n’aimaient pas particulièrement son travail. Mais, j’ai peur, en tant que sélectionneur national, vous allez contrarier quelques personnes. C’est parfois votre rôle.

J’ai bien aimé le fait qu’il ait essayé de faire les choses différemment. Il allait toujours être un peu à gauche, il utilisait des données et des analyses.

Il était vraiment des chevaux pour les cours, mais ce qu’il n’a probablement pas fait était de s’en tenir suffisamment à ses armes avec des chevaux pour les cours, car lorsque vous êtes des chevaux pour les cours, cela pose des problèmes.

Smith en conversation avec le capitaine du test d’Angleterre Joe Root

Sam Curran a joué en Angleterre contre l’Inde à l’été 2018 et a fini l’homme de la série – c’est le cheval pour ce cours.

L’Angleterre se rend ensuite à la Barbade et où Smith aurait dû être ferme et dire: «Sam, tu n’es plus le cheval de ce cours. C’est de grands quilleurs à la Barbade, vous êtes large, vous êtes dehors Curran », il n’était pas fort. Il est resté avec Curran et a bouleversé Broad.

Puis, à l’Ageas Bowl contre les Antilles l’été dernier, alors que Mark Wood avait si bien joué en Afrique du Sud, où vous avez besoin de ce rythme supplémentaire, Smith a gardé Wood et Archer et a laissé Broad à nouveau.

S’il était allé dans l’autre sens et avait laissé Wood dehors, Wood se serait retourné et aurait dit: «Attends, j’ai joué avec brio en Afrique du Sud».

Smith a essayé de réinventer la roue et cela a causé des problèmes.

Stuart Broad était « en colère et éviscéré » après avoir été exclu de l'Angleterre pour le premier test contre les Antilles l'été dernier

Une fois qu’il a choisi le 15 pour une équipe, disons, je pense qu’ils ont ensuite changé les règles et ont dit que nous voulions que le capitaine et l’entraîneur choisissent le dernier XI, donc je pense que Smith aurait un argument. [about not being totally responsible for bad results].

Mais il y avait des rumeurs – nous ne savons pas, nous n’étions pas là – qu’il était impliqué à la Barbade et à l’Ageas Bowl, disant que c’est le XI que vous devriez choisir et c’est pourquoi ce changement est probablement intervenu. Le capitaine doit avoir le XI qu’il veut sur le terrain.

Ce que je dirai, c’est que lorsque Smith a été limogé – ne nous y trompons pas, il s’est débarrassé de – beaucoup de gens ont dit « à juste titre après la pagaille de la rotation cet hiver », mais je pense que c’est un peu dur.

Tout le monde cet hiver a accepté la rotation – Ashley Giles, directeur du cricket en Angleterre, a parlé avec passion dans cette émission des joueurs devant être reposés pendant une pandémie.

Je pense qu’il est difficile de se débarrasser de Smith à cause de la politique de rotation, car si vous regardez en arrière, les deux sélections cauchemardesques en Inde se sont déroulées à Ahmedabad et c’était vraiment par le biais du capitaine et de l’entraîneur, Joe Root et Chris Silverwood.

L’entraîneur-chef Chris Silverwood sera responsable de la sélection des équipes d’Angleterre à l’avenir

Ils ont choisi quatre couturiers et un seul fileur dans le test de la boule rose qui a tourné en carré et s’est terminé en deux jours, puis ils sont passés au match suivant et ont choisi pour le match de test précédent.

Dans ce prochain match, ils n’ont choisi que deux couturiers mais cela a fait un peu pour les couturiers et ils étaient un peu courts, et Risabh Pant a ensuite écrasé un Ben Stokes assommé à la fin de la journée. Certains des problèmes de sélection sur le terrain ont été causés par le capitaine et l’entraîneur, pas tellement par Smith.

Silverwood est maintenant le sélecteur et à cause des bulles de Covid – il aura vu environ 40 joueurs de cricket au cours de la dernière année – et le fait qu’il soit juste hors de la scène du comté après avoir déjà entraîné à Essex, signifie qu’il va bien.

S’il veut choisir Ollie Robinson cet été, il l’a vu comme un joueur de cricket du comté et dans les bulles, James Bracey exactement la même chose.

D’une certaine manière, tout est maintenant sur Silverwood. Est-ce une bonne chose ou pas? Dans un sens, c’est bien car il y a une responsabilité claire, mais si l’Angleterre traverse une mauvaise course, quelqu’un dit « qui est à blâmer? » Dans le passé, vous n’étiez pas sûr car vous ne savez pas qui a choisi l’équipe, le blâme a été un peu partagé. Maintenant c’est très clair. Vous pouvez vous attendre à ce que quelques noix de coco soient jetées dans sa direction si les choses ne se passent pas bien. Michael Atherton sur Chris Silverwood

Les premières années, vous connaissez les joueurs – Duncan Fletcher et moi connaissions Michael Vaughan, Marcus Trescothick, Steve Harmison, Andrew Flintoff.

Mais ensuite, quelques années plus tard, lorsque vous êtes sur le tapis roulant du cricket mondial parcourant le monde et qu’un nom apparaît, combien Root ou Silverwood auraient-ils vu récemment de lui pour savoir ce qu’il fait bien? C’est là que vous avez besoin de vos éclaireurs.

Vous ne voulez pas que l’équipe de cricket d’Angleterre devienne un atelier fermé dans lequel vous ne pouvez pas entrer parce que tout le monde s’occupe les uns des autres.

