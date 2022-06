Nasser Hussain: Ben Stokes “obtient complètement” le titre de capitaine de l’Angleterre | Michael Atherton: Les meilleurs capitaines sont nés et ne sont pas faits | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain et Michael Atherton pensent que Ben Stokes a la capacité innée d’être un brillant leader pour l’Angleterre

Nasser Hussain et Michael Atherton de Sky Sports ont fait l’éloge de la brillance tactique, de la mentalité et de l’instinct du skipper de la Nouvelle-Angleterre Ben Stokes alors que l’Angleterre ripostait pour réduire la Nouvelle-Zélande à 168-5 avec une avance de 137.

​​​​​​Stokes a été une présence de premier plan tout au long de la deuxième manche de la Nouvelle-Zélande, une prise de décision audacieuse aidant Jamie Overton à prendre le guichet pivot de Tom Latham (76) avant que l’Angleterre ne frappe encore trois fois pour leur donner le dessus avant quatrième jour à Headingley.

Hussain: Stokes est un capitaine “incroyablement impressionnant”

Nasser Hussain de Sky Sports : “Cet homme a repris le capitanat de l’Angleterre et a dit que je ne voulais pas le faire jusqu’à ce que son compagnon, Joe Root, dise que je ne ferai plus ce travail.

“C’est le meilleur travail du cricket anglais et cela pourrait aussi être le travail le plus difficile du cricket anglais, surtout lorsque vous avez remporté l’un de vos 17 derniers matchs de test.

“Voici un homme qui n’avait été capitaine qu’un seul match au ballon rouge auparavant, mais voici un homme qui, je pense, a été incroyablement impressionnant en tant que capitaine en trois matches.

“Il est facile de dire quand ils gagnent et ensuite, comme avec Root, les abattre, les construire et les abattre, mais ce n’est pas ce que je fais.

“Le langage corporel de cet homme et son sens tactique dans ces trois matchs ont été exceptionnels.

“Si vous regardez d’en haut en tant que fan, vous savez qui est en charge de cette équipe de cricket d’Angleterre, c’est sans aucun doute Ben Stokes.

“Il continue constamment, il est constamment, avec un sourire sur son visage, avec un excellent langage corporel, sans colère, mettant simplement les gens dans la bonne position au bon moment.

“Quand un quilleur a besoin d’une tape dans le dos, même s’il s’agit d’un quilleur senior, c’est à lui de décider, il a ouvert la terrasse Western cet après-midi.

“Il amène Leach le premier jour après 14 overs et avec sa première livraison, Leach obtient un guichet, c’est son premier coup de maître.

“Il a un ou deux guichets juste de sa capitainerie.

“J’ai apprécié sa réaction au cent de Bairstow, il a compris le moment, il a compris Jonny Bairstow, il a compris Headingley, il a compris ce que ce terrain signifiait pour Jonny Bairstow et si quelqu’un a eu ce moment, c’était le skipper anglais.

“Je ne grossis pas ce type, nous y sommes allés et nous les avons construits pour les renverser, mais d’après ce que j’ai vu, tactiquement, voici un type qui comprend parfaitement le jeu et obtient complètement le capitaine.

“La tactique, le nous et l’instinct sont des choses qui ont presque disparu du jeu. Parce que vous avez tellement de membres du personnel en coulisses, cela devient un capitaine par comité et une décision de groupe. Je veux un capitaine qui pense sur ses pieds, fait ses erreurs, car il s’agit d’intuition.

“Si vous comptez constamment sur les autres, vous n’apprenez pas de vos erreurs. Mais Ben comprend tactiquement, a une idée précise de la situation et des changements qui doivent être apportés. Nous savions qu’il avait cela en tant que frappeur, de que les manches de Headingley en 2019 et la finale de la Coupe du monde, mais l’avait-il en tant que capitaine? Je pense que oui.

Atherton: Le titre de capitaine vient naturellement à Stokes | Il n’a pas à faire cinq ans

Michael Atherton de Sky Sports : “Je pense que les meilleurs leaders, les meilleurs capitaines sont nés et non créés. Je pense que cela vient naturellement.

“Ben Stokes avait fait très peu de capitaine autrement, donc vous ne pouvez pas dire que c’est quelqu’un qui a une expérience massive en leadership, mais je pense juste qu’il l’a.

“Je pense que c’est une chose née, innée chez certaines personnes. C’est le début et il est facile d’aller trop loin mais je suis d’accord avec ce que Nasser a dit là-bas, son attitude, c’est un gagnant et il veut gagner, il a inculqué un état d’esprit et mentalité positifs dans une équipe d’Angleterre qui a connu des difficultés pendant un an ou deux.

Si vous mariez cela avec l’instinct et le sens du jeu qu’il a, alors vous avez quelqu’un qui peut diriger l’équipe.

“Je pense qu’il a pris un départ exceptionnel.

“Il n’est pas nécessaire que ce soit un rendez-vous de cinq ans. Pratiquement tous les capitaines anglais récents, à l’exception de Kevin Pietersen, ont fait le travail pendant une durée considérable, mais cela n’a pas à être comme ça. Stokes pourrait simplement le donner son tout pendant quelques années, puis l’Angleterre a trouvé quelqu’un d’autre.

“Il se peut que Stokes soit si bon qu’il reste pendant cinq ans, mais je ne pense pas que cela doive nécessairement être vu comme ça alors que vous arrivez à une période où cela commence vraiment à faire des ravages. Donnez tout et peut-être miser pendant que tout va bien avant que l’inévitable lassitude ne prenne le dessus.”

