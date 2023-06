Nasser Hussain examine comment l’authenticité, l’intelligence et la philosophie d’attaque de Ben Stokes ont transformé l’équipe de test d’Angleterre alors que les hôtes cherchent à récupérer les cendres d’Australie…

Il est rare qu’un capitaine coche toutes les cases, mais Ben Stokes est en passe de le faire.

Cela allait toujours être un style offensif de cricket sous Ben, c’est ainsi qu’il a joué tout au long de sa carrière, et nous savions aussi qu’il serait intelligent.

Il suffisait de voir ses manches lors de la finale de la Coupe du monde 2019 à Lord’s – les deux finales de la Coupe du monde maintenant après la Coupe du monde T20 de l’année dernière – et évidemment le test des cendres à Headingley en 2019 pour savoir que voici un type qui peut s’asseoir quand le la situation l’exige.

Regardez le match victorieux de Stokes à Headingley il y a quatre ans a été un moment incroyable, quel que soit l’angle sous lequel vous le regardez !



Ce que nous ne savions pas, c’est comment il réagirait aux exigences du capitaine ou à quoi il ressemblerait tactiquement. Ces questions ont reçu une réponse catégorique.

Je pense qu’il a été très astucieux sur le plan tactique avec les choses subtiles qu’il a faites avec les réglages sur le terrain, alors que j’ai dit à l’époque que la façon dont il a pu produire une victoire lors de ce test de Rawalpindi contre le Pakistan en décembre signifie que c’était le meilleur capitaine de test. J’ai vu.

Je pense que c’était le terrain le plus plat que j’ai vu dans le test de cricket à mon époque. C’était une route absolue. L’Angleterre devait tout mettre en place pour obtenir un résultat.

Marquer 500 le premier jour était critique et leur a fait gagner du temps, mais chaque décision prise par Stokes après cela – la déclaration, les changements de bowling, quand jouer lui-même, quand prendre la nouvelle balle – était parfaite. Cela vous a montré à quel point un capitaine peut avoir un impact énorme.

Michael Atherton dit que « l’incroyable transformation » de l’Angleterre dans le test de cricket est due au fait d’affronter les caractéristiques agressives et désintéressées du capitaine Stokes



Son intelligence émotionnelle a également été remarquable, ce qui est peut-être l’aspect le plus surprenant.

Parfois, les grands joueurs de cricket – ce que Stokes est définitivement – ne font pas toujours de grands capitaines parce qu’ils ne comprennent pas les autres qui ont peur de l’échec, deviennent nerveux, ne sont pas aussi bons qu’eux ou ne voient pas toujours l’option d’attaque. .

La façon dont il a manipulé Jack Leach est un exemple de Stokes qui a bien fait les choses – en mettant son bras autour de son spinner et en travaillant sur ses champs avec lui, en amenant des hommes quand il en a besoin et en les retirant de temps en temps.

Ben s’est comparé au personnage de Brad Pitt, Don « Wardaddy » Collier dans le film de guerre Fury, disant qu’il ne demanderait jamais à quelqu’un de faire quelque chose qu’il n’était pas prêt à faire lui-même.

Mark Wood et Stuart Broad ont parlé de la façon dont Ben parle aux gens, de son authenticité. Il ne dit pas grand-chose mais quand il le fait, les gens écoutent et ses joueurs traversent un mur de briques pour lui. Il est énormément admiré dans ce vestiaire.

Le quilleur anglais Stuart Broad donne un aperçu de l’état d’esprit des joueurs avant The Ashes



Il a traversé les hauts et les bas d’être un joueur de cricket international plus que quiconque. Il a eu des moments difficiles et s’est évidemment éloigné du jeu pendant un certain temps pour sa santé mentale, donc il comprendra et verra quand quelqu’un dans son équipe pourrait avoir du mal.

Il est également resté fidèle à sa parole.

Lorsque mon collègue Ian Ward lui a demandé l’été dernier s’il jouerait comme l’équipe de Nasser en creusant, en espérant remporter des victoires à la fin et jouer pour le tirage au sort, il a dit non sans équivoque. Maintenant, 11 victoires et deux défaites sur 13 l’ont prouvé.

Il n’y aura pas de changement dans The Ashes et j’aime cette mentalité de ne pas tourner. C’est ce message limpide qu’Eoin Morgan avait avec l’équipe de balle blanche d’Angleterre. Même lorsqu’ils ont perdu par une manche contre l’Afrique du Sud à Lord’s l’été dernier, cette équipe a continué à jouer son chemin.

Image:

Nasser est un fan de la mentalité de non-tournant de Stokes





Parfois – et je le dis d’une manière agréable – vous devez être têtu en tant que leader. Si vous lisez ce que dit la presse et que vous changez constamment d’avis, cela peut filtrer jusqu’à vos joueurs, mais vous n’obtenez rien de tout cela avec Stokes. Il a transformé une équipe qui, à l’exception de quelques nouveaux joueurs, était celle qui sous-performait avant sa nomination.

Cependant, le fait que ces nouveaux joueurs que l’Angleterre a incorporés – Matthew Potts, Josh Tongue, Rehan Ahmed, Will Jacks, Harry Brook, etc. – aient brillé vous montre immédiatement quelle atmosphère brillante a été créée par Stokes et l’entraîneur Brendon McCullum.

J’ai eu la chance d’attribuer à Rehan sa première casquette de test au Pakistan et j’ai dit qu’il ne pouvait pas entrer dans une meilleure équipe ou une meilleure atmosphère que celle-ci.

Stokes et McCullum ont enlevé cette peur de l’échec, ont dit aux joueurs d’aller profiter de leur cricket et de se rappeler ce que c’était que de jouer quand ils étaient enfants.

Nasser a présenté à un spinner de jambe de 18 ans sa casquette England Test au Pakistan en décembre



Je pense que c’était un coup de génie de Rob Key pour associer Stokes et McCullum. Ils chantent à partir de la même feuille de cantiques et Stokes est encore plus offensif et prend des risques que Brendon !

En tant que quilleur dans cette série Ashes, je pense que Stokes ne jouera qu’en cas de besoin – lorsqu’il commence à s’inverser ou à se balancer. Avec son genou, je ne sais pas s’il peut faire 15 overs sur le rebond comme il l’a fait à Headingley en 2019 mais je suis sûr qu’il aura toujours un impact.

En ce qui concerne les frappeurs, il a vraiment donné le ton au cours de la dernière année, chargeant sur le terrain pour montrer ce que l’état d’esprit de cette équipe doit être. Pas un coup de balle, juste être positif.

L’intéressant serait s’il était dans une situation similaire à Headingley il y a quatre ans : que ferait-il ?

À l’époque, il s’est assis – il était à trois sur 73 balles à un moment donné avant de devenir balistique lorsqu’il a frappé avec Leach plus tard – alors le ferait-il à nouveau? Je pense qu’il pourrait sous tout ce qu’il est un gagnant.

Image:

Stokes espère diriger l’Angleterre vers sa première victoire dans la série Ashes depuis 2015





L’ancien skipper anglais Mike Brearley a déclaré dans son livre qu’en tant que capitaine, vous devez toujours penser que vous pouvez avoir un impact sur un match de cricket, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Stokes a toujours ressenti cela et si vous regardez pratiquement tous les matchs de l’année dernière, il l’a influencé par sa prise de décision, sa gestion des hommes et sa marque de cricket.

Vient maintenant le plus grand défi.

