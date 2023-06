Nassau Stakes: Blue Rose Cen, héros des Oaks français, s’apprête à faire ses débuts britanniques à Glorious Goodwood | Nouvelles de la course

Blue Rose Cen devrait faire sa révérence britannique dans les Qatar Nassau Stakes à Goodwood le 3 août.

La star française de Christopher Head a réalisé un triplé rare à Chantilly lors de la marche vers la victoire dans le Prix de Diane plus tôt ce mois-ci, ajoutant aux victoires dans la Poule d’Essai des Pouliches et à Marcel Boussac l’année dernière – un exploit déjà réalisé par des gens comme Zarkava, Divines Proportions et Allez France.

Blue Rose Cen, qui a remporté sept de ses neuf sorties, passait à 10 stades prolongés pour la première fois à Chantilly et Head est impatient de s’en tenir à ce voyage alors que la pouliche de Churchill affronte des rivales plus âgées pour la première fois sur le Sussex Downs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Christopher Head a décrit Blue Rose Cen comme la « meilleure pouliche que j’aie jamais entraînée » après sa victoire dans le Prix de Diane à Chantilly.



Il a dit au Podcast quotidien de Nick Luck: « L’idée principale est de continuer à relever les défis. Le propriétaire a toujours été audacieux et audacieux dans les défis de course et nous avons parlé de la prochaine étape pour Blue Rose Cen et il veut aller à Nassau pour faire de même comme Nashwa l’a fait avec le doublé Prix de Diane et Nassau et nous lui faisons vraiment confiance avec ce programme.

« Je ne pense pas que nous ayons encore atteint la limite de cette pouliche. Je veux toujours rencontrer les pouliches plus âgées sans entrer dans une nouvelle distance, donc nous allons garder la distance que nous savons qu’elle est la meilleure en ce moment et essayer rencontrer un nouveau panel de pouliches pour pouvoir savoir si elle est capable de monter dans le Vermeille et ensuite on saura à peu près si c’est un Arc ou un Opéra [horse].

« Même si elle n’est pas en course, il est possible qu’elle puisse encore être complétée dans l’Arc. Leopoldo Fernandez Pujals de Yeguada Centurion est une personne vraiment audacieuse et audacieuse, qui accepte les défis, nous essayons donc de faire de notre mieux. pour amener les chevaux à ce genre de défis, et c’est pourquoi nous sommes heureux d’aller à Nassau. »

Head entraîne également Big Rock pour le même propriétaire, mais il a échoué dans sa mission classique lorsqu’il a été battu à trois longueurs et demie par Ace Impact dans le Prix du Jockey Club.

C’était sa première tentative sur plus de neuf stades et Head sent que son avenir se situe maintenant sur plus d’un mile.

Il a ajouté: « C’est à peu près un cheval d’un mile ou un cheval de 1 800 mètres et nous l’avons appris au Jockey Club. Nous le mettrons sur un autre chemin qui est le Jacques Le Marois et probablement le Queen Elizabeth II Stakes aussi. »