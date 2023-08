Nassau Stakes: Al Husn bouleverse Blue Rose Cen et Nashwa dans Goodwood Group One alors que la semaine dramatique de Jim Crowley se poursuit | Nouvelles de la course

Al Husn a bouleversé Blue Rose Cen et Nashwa pour soulever les Qatar Nassau Stakes à Goodwood.

Blue Rose Cen de Christopher Head était la favorite du 10/11 à ajouter à ses victoires classiques à domicile dans les 1000 Guinées françaises et les chênes français, l’héroïne de Nassau de l’année dernière, Nashwa, étant sa principale menace.

Above The Curve, entraîné par Joseph O’Brien et monté par Ryan Moore, a fait une grande partie de la course et c’est à partir de la coupe dans la ligne droite que le drame a commencé à se dérouler.

Le jockey français Aurélien Lemaitre, roulant à Goodwood pour la première fois, a cherché un écart sur le rail le plus éloigné à bord de Blue Rose Cen, mais il a été fermement et rapidement claqué au visage par Moore, laissant le leader du marché tout habillé avec nulle part où aller derrière.

Hollie Doyle, quant à elle, a évité les ennuis à bord de Nashwa et elle semblait susceptible de poursuivre son dernier triomphe dans le Groupe Un lors des Falmouth Stakes du mois dernier après avoir accéléré intelligemment pour suivre les leaders.

Mais son effort s’est aplati dans le dernier furlong, et elle n’a pas pu passer devant Above The Curve, avec Al Husn de Roger Varian, qui a battu Nashwa dans un groupe trois à Newcastle lors de sa dernière sortie, également là-bas.

Monté par Jim Crowley, Al Husn s’est penché pour battre Above The Curve d’une demi-longueur, avec Nashwa à la même distance plus loin en troisième et Blue Rose Cen juste derrière elle en quatrième.

Image:

Al Husn (à gauche) a remporté 9/1 les Group One Nassau Stakes





La victoire était la dernière d’une montagne russe de quelques jours pour Crowley, après avoir reçu une suspension de 20 jours et 10 000 £ après sa course gagnante à bord de Hukum dans les mêmes couleurs lors du King George du week-end dernier à Ascot.

« Ce n’est pas une grosse pouliche mais elle a tout son cœur – elle essaie tellement fort », a déclaré le jockey. « J’ai eu beaucoup de chance avec la façon dont la course s’est déroulée. Nous avons eu un bon match nul et quand Ryan a continué à courir, c’était la chose évidente à faire pour s’asseoir deuxième et j’étais effectivement dans une poche sur le à l’intérieur, donc je devais être un peu prudent avec ça

« Je savais que Nashwa allait venir à un moment donné. Deux fois, elle a collé son cou et s’est vraiment battue et l’a vraiment voulu, ce qui était génial.

« Roger a fait un travail fantastique avec elle et elle n’a cessé de s’améliorer toute la saison. »

Image:

Christopher Head (à droite) dans le ring de parade de Goodwood avant la course de Blue Rose Cen à Nassau





Varian a déclaré: « C’est une pouliche remarquable, je pense qu’elle a remporté sept de ses huit derniers matchs maintenant. La vérité est qu’aucun de nous ne savait vraiment à quel point elle était bonne, elle fait partie de celles qui battent juste ce qui est devant elle.

« Elle n’est jamais particulièrement flashy mais elle a une attitude si admirable et elle est dure. Nous pensions que nous serions venus ici et courrions très bien, je suis ravi que Sheikha Hissa soit ici pour avoir une gagnante de Groupe Un avec une pouliche de race comme celle-ci – c’est fantastique.

« C’est une course fantastique, empreinte de prestige et d’histoire. C’est l’une des courses magiques à gagner pour les pouliches, ce sera pour toujours dans son livre des origines et j’espère qu’une fois la course terminée, elle pourra retourner à la ferme et devenir poulinière. . »

Le vainqueur royal Desert Hero remporte Gordon Stakes

Image:

Desert Hero (à gauche) remporte les Gordon Stakes à Goodwood sous les couleurs royales





Héros du désert a émergé comme une véritable perspective classique pour le roi et la reine alors qu’il poursuivait son célèbre succès à Royal Ascot en décrochant le John Pearce Racing Gordon Stakes.

L’enfant de trois ans formé par William Haggas a soulevé le toit en portant les soies royales à la victoire dans le King George V Stakes, offrant au roi et à la reine leur premier gagnant lors de la réunion phare.

Il avait plus à faire pour passer au niveau du groupe trois, mais s’est avéré à la hauteur de la tâche sous une conduite généralement bien jugée de Tom Marquand.

Un peloton de six coureurs s’est attaqué au concours du mile et demi, James Doyle ayant l’intention de parcourir chaque mètre de la course à bord de Chesspiece.

Un par un, ses challengers allaient et venaient, mais Marquand avait toujours l’air confiant derrière et après avoir négocié sa sortie d’une poche, Desert Hero a propulsé la maison pour se lever et marquer par un cou.

Le vainqueur a été réduit à 6/1 contre 16/1 par Betfair pour le St Leger à Doncaster en septembre, une course que feu la reine a remportée lors de son jubilé d’argent en 1977 avec Dunfermline.

Vandeek est le meilleur de Richmond

Image:

Vandeek et Andrea Atzeni remportent les Markel Richmond Stakes à Goodwood





L’excitant Vandeek de deux ans (11/8) a maintenu son record d’invincibilité avec une performance impressionnante dans le Groupe Deux Enjeux de Markel Richmond pour Simon et Ed Crisford.

Le fils de Havana Grey, qui était bien soutenu lors de ses débuts réussis à Nottingham il y a 13 jours, a franchi le pas vers la société du groupe dans sa foulée.

Après avoir voyagé fortement dans la course sous Andrea Atzeni, Vandeek a mis fin à la course en entrant dans le dernier mètre et avait une longueur en main à la ligne.

Ballymount Boy (25/1) a dépassé sa victoire à Hamilton le mois dernier pour prendre la deuxième place, avec cinq autres longueurs derrière Toca Madera (15/2).

Royal Rhyme impressionne pour Burke

Image:

Royal Rhyme sprinte sans faute pour remporter le Coral Kincsem Handicap par six longueurs et demie





Royal Rhyme (9/1) s’est fait remarquer comme un cheval de Stakes en attente lorsqu’il s’est dégagé d’un champ de compétition pour prendre le Handicap Coral Kincsem par six longueurs et demie.

De retour sur un terrain plus lent, le fils de Lope De Vega formé par Karl Burke a voyagé puissamment et était le seul concurrent encore sur la bride en passant le poteau de deux stades.

Une fois invité à accélérer, Royal Rhyme s’est échappé pour donner au jockey Clifford Lee son premier vainqueur au Qatar Goodwood Festival.

Le finaliste Have Secret a remporté la bataille pour les honneurs mineurs, avec Alsakib trois quarts de longueur plus loin en troisième position.

Mission To Moon réalise un doublé rapide pour Varian

Image:

Mission To Moon réussit à Goodwood





Après avoir atterri à Nassau 35 minutes plus tôt, Varian a rapidement doublé avec Mission sur la lune dans le Pépinière Jaeger-LeCoultre.

Ayant terminé deuxième lors de deux de ses trois départs précédents, Mission To Moon avait une note de 81 pour ses débuts avec handicap et courait sur le terrain le plus lent qu’il ait rencontré jusqu’à présent.

Le coureur appartenant à King Power Racing a toujours été bien placé sous David Egan et, une fois passé à l’extérieur, a propulsé à la maison pour gagner par trois longueurs.

Gamraan (28/1) est resté à l’arrière pour prendre la deuxième place, tandis que le favori 13/8, Gray’s Inn, qui pesait 17 livres après avoir terminé quatrième d’une course Listed à Sandown la semaine dernière, a terminé troisième.