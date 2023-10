Nassaji Mazandaran 0-3 Al Hilal (3 octobre 2023) Analyse du match

Neymar a marqué son premier but depuis son transfert en Arabie Saoudite mardi alors qu’Al-Hilal a battu l’Iranien Nassaji Mazandaran 3-0 au stade Azadi de Téhéran lors de la phase de groupes de la Ligue asiatique des champions.

Le Brésilien, qui a rejoint l’équipe de la Saudi Pro League en provenance du Paris Saint-Germain cet été pour 90 millions d’euros (94,23 millions de dollars), était sur la bonne voie lors d’un affrontement rempli d’incidents qui a vu les deux équipes réduites à 10 hommes à sept minutes de la fin. la première moitié.

Aleksandar Mitrovic avait donné l’avantage à l’équipe saoudienne à la 18e minute avant que l’arbitre Ma Ning n’expulse Salman Al Faraj d’Al-Hilal et Amir Houshmand de Nassaji après avoir consulté le moniteur du terrain à la suite d’une mêlée sur le terrain.

Neymar a doublé l’avance d’Al-Hilal avec une frappe du pied gauche parfaitement synchronisée à la 58e minute et le remplaçant Saleh Al Shehri a scellé une victoire confortable dans le temps additionnel.

Cette victoire était la première d’Al-Hilal en phase de groupes de la compétition continentale cette saison après que les quadruples champions ont débuté leur campagne par un match nul contre Navbahor le mois dernier.

L’équipe ouzbèke a confirmé ce résultat avec une victoire 3-0 contre Mumbai City mardi pour rejoindre Al-Hilal en tête du groupe D avec quatre points après que les buts de Jamshid Iskanderov, Jasurbek Yakhshiboev et Doniyor Abdumannopov ont assuré la victoire.

Al Ain des Émirats arabes unis est devenu le seul à prendre la première place du groupe A avec une victoire 4-2 sur les Turkménistanais d’Ahal tandis que l’équipe ouzbèke de Pakhtakor a glissé vers une défaite 2-0 contre Al Fayha d’Arabie Saoudite.

Al Ain a confirmé sa victoire au premier tour contre Pakhtakor avec une performance offensive impressionnante devant ses propres supporters alors que le milieu de terrain brésilien Erik a donné l’avantage aux anciens champions à la quatrième minute avec une finition clinique.

Soufiane Rahimi et Kodjo Laba ont permis à Al Ain de prendre trois buts d’avance à la pause et, tandis qu’Elman Tagayew en a retiré un à la 58e minute, Kouame Kouadio a marqué un quatrième pour les hôtes, ce qui signifie que le but tardif de Dayanch Meredow n’était qu’une consolation.

Al Ain dispose désormais de trois points d’avance sur Ahal et Al Fayha, qui ont marqué un but dans chaque mi-temps d’Abdelhamid Sabiri grâce à leur victoire 2-0 à domicile contre Pakhtakor.

Les vainqueurs de chacun des 10 groupes de quatre équipes sont assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale, les places restantes étant occupées par les trois équipes de l’est et de l’ouest du continent ayant les meilleurs résultats en tant que finalistes.