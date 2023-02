Nasrin Sotoudeh : les manifestations en Iran se sont calmées mais la colère demeure, selon une avocate renommée des droits de l’homme

CNN

Un éminent avocat iranien des droits de l’homme a déclaré à CNN que si une répression brutale de l’État a réussi à calmer les manifestations qui ont secoué le pays pendant des mois, de nombreux Iraniens souhaitent toujours un changement de régime.

Dans une interview exclusive mercredi depuis son domicile à Téhéran, Nasrin Sotoudeh a déclaré à Christiane Amanpour, présentatrice internationale en chef de CNN, que “les manifestations se sont quelque peu calmées, mais cela ne signifie pas que les gens ne sont plus en colère… ils veulent constamment et veulent toujours un changement de régime. Ils veulent un référendum.

Sotoudeh, connue dans le monde entier pour défendre les droits des femmes, des enfants et des militants en Iran, est actuellement en congé médical après avoir été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet en mars 2019.

Des manifestations à l’échelle nationale ont secoué l’Iran l’automne dernier, alors que des décennies d’amertume à propos du traitement réservé aux femmes par le régime et d’autres problèmes ont débordé après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la soi-disant police de la moralité du pays.

Les autorités ont violemment réprimé ce mouvement de plusieurs mois, qui avait constitué l’une des plus grandes menaces intérieures pour le régime clérical au pouvoir en Iran depuis plus d’une décennie.

Pourtant, Sotoudeh souligne que le mouvement de protestation perdure. “Les autorités officielles essaient de se muscler davantage, elles essaient de montrer leur force beaucoup plus qu’avant, mais la désobéissance civile continue et de nombreuses femmes descendent courageusement dans la rue.”

Des personnalités comme Sotoudeh, qui se sont battues contre le port obligatoire du hijab pour les femmes en Iran, font l’objet d’une surveillance accrue du gouvernement depuis le soulèvement.

Les manifestations ont explosé en un mouvement à part entière pour les droits des femmes contre les lois du pays sur le foulard après la mort d’Amini, une Iranienne kurde qui a été détenue pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée.

Sotoudeh a comparé les lois iraniennes obligatoires sur le hijab à celles appliquées par d’autres régimes autoritaires dans des pays comme l’Afghanistan, où les talibans interdisaient aux femmes de fréquenter les universités et de travailler avec des organisations non gouvernementales.

“Cette question a vraiment blessé la conscience collective du peuple iranien, car pendant de nombreuses années, le peuple iranien avait souffert, et l’une des principales souffrances était que la moitié de la population était constamment harcelée à cause de son sexe, à cause de son corps”, a-t-elle déclaré. a dit.

« Je crois qu’à la fois en Iran et dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans, le hijab est utilisé comme un moyen d’exercer la violence et d’infliger des violences contre les femmes, en meurtrissant et en blessant les femmes, puis en les couvrant d’un voile pour cacher toutes les contusions et le mal.”

La République islamique d’Iran figure depuis longtemps parmi les meilleurs bourreaux du monde. Mais avec plusieurs condamnations à mort récentes prononcées contre des manifestants, les critiques disent que le régime a porté la peine capitale à un nouveau niveau.

Des informations ont également fait état de détentions forcées et de violences physiques visant le groupe minoritaire kurde du pays. Une enquête de CNN avec des témoignages secrets a révélé des violences sexuelles contre des manifestants, y compris des garçons, dans les centres de détention iraniens depuis le début des troubles.

La semaine dernière, l’inquiétude s’est intensifiée quant à la santé du médecin iranien emprisonné et militant des droits civiques Farhad Meysami, après que plusieurs images prétendant montrer son état fragile ont émergé sur les réseaux sociaux.

Sotoudeh, qui est ami avec Meysami, a déclaré : « Je dois dire à quel point je suis désolé que pendant de nombreuses années, toutes les nouvelles que vous entendez d’Iran soient de mauvaises nouvelles, y compris les photos de Farhad Meysami émacié de prison.

Elle a ajouté que : “(Meysami) a dit ‘Je suis contre le hijab obligatoire’ et parce qu’il avait écrit (cela) sur une pancarte… ils l’ont emprisonné.”

Le texte d’une lettre qui aurait été écrite par Meysami et fournie à CNN par un avocat des droits de l’homme qui prétend le représenter, Mohammad Moghimi, a montré que l’activiste avait entamé une grève de la faim pour protester contre l’exécution de prisonniers, pour demander la libération de plusieurs manifestants. et d’arrêter l’application de la loi sur le hijab. CNN n’a pas pu vérifier l’authenticité de la lettre.

Des photos sur les réseaux sociaux montraient les os de Meysami saillants et sa tête rasée. CNN n’a pas été en mesure de confirmer quand les photos ont été prises. CNN a contacté le ministère iranien des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

« Depuis de nombreuses années, Farhad est un membre très actif de notre société civile, mais depuis dix ans, [his] l’activisme est devenu de plus en plus ouvert. Et il a particulièrement soutenu les femmes dans leur mouvement de protestation », a ajouté Sotoudeh.

Meysami a été emprisonné en 2018 après avoir exprimé son soutien aux femmes qui protestaient contre la loi sur le hijab. Il a été accusé de “rassemblement et collusion pour agir contre la sécurité nationale” et de “propagande contre le régime”, selon un groupe centré sur l’Iran, Human Rights Activists.

Après que les images de Meysami aient circulé en ligne, les médias affiliés à l’État ont démenti vendredi que l’activiste était actuellement en grève de la faim et ont déclaré qu’il était en “bon état”.

“Les demandes de Farhad sont aussi les demandes de tous les Iraniens, et j’espère que dès que possible, ces demandes seront réalisées afin que nous puissions sauver la vie de Farhad, et nous pouvons tous nous sauver”, a déclaré Sotoudeh à Amanpour.

La semaine dernière, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a approuvé une proposition de grâce ou de commutation des peines d’un grand nombre de prisonniers dans le cadre d’une amnistie annuelle, ont rapporté les médias officiels.

Cependant, les organisations humanitaires ont qualifié cette décision de «propagande» et de «coup de presse» avant le 44e anniversaire de la «victoire de la révolution islamique», marqué le 11 février. Il est de coutume pour Khamenei d’accorder l’amnistie à certains prisonniers pour marquer cette occasion.

« C’est un scénario qui se répète chaque année. Et je ne veux pas me donner de faux espoirs qu’ils vont libérer des gens. Je veux avoir l’espoir qu’ils libéreront un ou 10 000 prisonniers politiques, toute libération dont je serais très heureux, et c’est mon espoir », a déclaré Sotoudeh à propos de l’annonce.

Pour l’avenir, l’avocate iranienne a déclaré que même si elle craignait de s’exprimer contre le gouvernement, elle s’est engagée à libérer les générations futures de l’emprise du régime.

« Nous ne savons pas quel sera le résultat précis, nous ne le savons pas. Mais les demandes des gens deviennent de plus en plus transparentes, de plus en plus bruyantes », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait pour sa propre sécurité, Sotoudeh a répondu : “Oui… sachant que ma famille, mes enfants sont menacés, en tant que mère, parce que je sais que cela peut freiner leur éducation, cela peut freiner leur progression… oui j’ai peur parce que de ça.”

Pourtant, ces préoccupations n’arrêteront pas son combat, a-t-elle déclaré à Amanpour.

“Mais d’un autre côté, j’ai aussi peur que si je ne fais rien, si je reste passif, cela conduirait à une aggravation de la situation”, a ajouté Sotoudeh.

“Malgré ma peur, j’essaie de faire ce qui sera le plus utile pour libérer le pays et libérer notre peuple.”