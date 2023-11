“Nasrallah garde ses cartes près de sa poitrine” – commentaire

Les soldats encerclent la ville de Gaza, les Houthis au Yémen affirment avoir lancé des attaques de drones contre Israël, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah s’exprime publiquement sur la guerre pour la première fois, le Congrès vote la censure de Rashida Tlaib et l’antisémitisme sévit dans les grandes villes du monde alors que le la guerre continue de dominer le discours public et les gros titres dans le monde entier, et ce seulement cette semaine. Au milieu des multiples complexités entourant la guerre menée par Israël contre le Hamas, il existe une vérité incontestable : les implications mondiales de la guerre Israël-Hamas imprègnent tous les niveaux de la société et laisseront un impact durable à travers le Moyen-Orient et le reste du monde.

Ayelet Frish, PDG de Frish Strategic Consulting Ltd. et principale conseillère stratégique internationale, détaille les événements qui se sont déroulés au cours de la semaine dernière alors qu’Israël poursuit sa campagne la plus cruciale pour l’avenir de la nation juive.

AYELET FRISH rencontre Joe Biden, alors vice-président américain, sous le regard de l’ancien président israélien Shimon Peres. (crédit : SIVAN FARAG)

Événements clés de la semaine

Les troupes de Tsahal ont achevé l’encerclement de la ville de Gaza, noyau de la machine terroriste du Hamas, et continuent d’opérer à l’intérieur de Gaza, s’engageant dans une guerre urbaine complexe à courte portée. Les forces israéliennes ont jusqu’à présent éliminé des milliers de terroristes, y compris de hauts dirigeants du Hamas à l’origine du massacre du 7 octobre.

L’armée israélienne continue d’appeler les habitants de la ville de Gaza à évacuer vers le sud, ouvrant des couloirs humanitaires aux civils gazaouis qui marchent vers la sécurité tout en agitant des drapeaux blancs tandis que les troupes de l’armée israélienne assurent leur passage en toute sécurité. Des milliers de civils marchant avec des drapeaux blancs sont généralement considérés comme une photo de victoire pour l’autre camp. Dans ce cas cependant, cette photo ne représente pas la victoire ou la gloire, mais ce qu’elle montre, c’est la triste réalité du mal du Hamas contre son propre peuple.

Israël a déployé un grand nombre de troupes sur sa frontière nord avec le Liban et la Syrie et est prêt à agir contre toute menace terroriste sur son front nord, avec des troupes terrestres et aériennes agissant pour dissuader de futures attaques.

Esprit israélien

Les épreuves et les tribulations du peuple juif sont désormais ancrées dans sa culture et sa religion, mais pour Frish, le massacre du 7 octobre figure parmi les événements les plus marquants de l’histoire juive récente. La nécessité d’expliquer les pertes humaines importantes et horribles peut sembler redondante, mais alors que le monde continue d’ignorer le catalyseur de la guerre en cours, Frish estime qu’il est essentiel de comprendre que cet événement constitue un tournant pour Israël. Après des années de tirs de roquettes incessants, de provocations et d’opérations militaires sans fin contre l’organisation terroriste Hamas qui a appelé à plusieurs reprises à la destruction d’Israël, nous assistons à une unification sans précédent du peuple israélien autour du simple principe de la survie d’une nation qui a a succombé à la haine, à la peur et à l’extermination systématique pendant des milliers d’années.

Historiquement, Israël concède un cessez-le-feu lorsqu’il atteint un point qui entraînera d’inévitables pertes militaires ou une prise d’otages. Cependant, ce point a déjà été violé au début de la guerre entre Israël et le Hamas et Israël comprend désormais que la situation militaire et civile appelle un changement de stratégie sans précédent pour changer cette réalité et redonner à Israël sa dissuasion et sa force militaire. Frish adresse clairement son message au Hamas, qui envisage un cessez-le-feu comme moyen de se réarmer et de se regrouper. « La nation est unie, et nous souffrirons et pleurerons pour chaque soldat tombé au combat. Nous nous battrons pour ramener tous les otages chez eux, mais nous sommes déterminés à nous battre. Même si nous sommes dévastés par la perte de tant de soldats, l’esprit du peuple est différent de tout ce que nous avons jamais vu. »

Le peuple israélien reconnaît que le combat à Gaza est un combat qu’il est désormais prêt à entreprendre pour garantir l’élimination du Hamas et de la menace terroriste. C’est la première fois qu’il n’y a pas de débat sur la nécessité d’avoir des troupes sur le terrain pour gagner cette guerre. Israël ne peut avancer que si nous éliminons à la source les mandataires iraniens extrémistes du Hamas et du Hezbollah.

« Je ne reconnais aucune faiblesse ou concession de la part du peuple israélien », déclare Frish avec assurance. « Je vois seulement la force immense et la détermination des familles des soldats tombés au combat qui donnent à davantage de soldats pour se battre pour l’existence d’Israël. »

C’est cet esprit qui devrait effrayer les ennemis d’Israël. Plutôt que de porter un coup dévastateur à la ferveur d’Israël en démontrant leur engagement terroriste, les actions du Hamas, de l’Iran et d’autres organisations terroristes n’ont fait qu’enhardir la nation juive, comme en témoignent le recrutement militaire sans précédent, l’action sociale et la cohésion d’un pays qui se battait contre Israël. troubles civils il y a quelques mois à peine.

La protection de tous ses citoyens fait partie intégrante de l’ADN d’Israël et, dans cette optique, les forces militaires et de renseignement israéliennes sont déterminées à sauver les plus de 230 otages que le Hamas utilise comme police d’assurance pour sa survie. « Les terroristes pensent qu’ils peuvent kidnapper nos bébés, nos jeunes enfants, nos enfants, nos femmes et nos personnes âgées et les utiliser comme boucliers humains tout en se tapissant dans leurs tunnels terroristes sous les écoles et les hôpitaux, et que cette stratégie les protégera d’Israël », affirme Frish, soulignant qu’ils continuent d’utiliser leur propre population civile comme couverture en surface, soulignant le contraste frappant entre la façon dont chaque camp valorise la vie de son peuple, « Si l’EI iranien [Hamas] pense qu’ils peuvent exploiter l’adhésion d’Israël à la préservation de la vie comme une faiblesse, ils doivent savoir qu’ils mourront quand même comme des chiens dans ces tunnels.»

La priorité numéro un d’Israël est le retour en toute sécurité de ses citoyens et des ressortissants étrangers enlevés par l’organisation terroriste, et ses services de renseignement d’élite et ses équipes tactiques spéciales sont déterminés à exterminer complètement la menace terroriste du Hamas afin que le massacre du 7 octobre ne se reproduise plus jamais. . Frish explique que le Shin Bet a remis en service la branche NILI, une unité spéciale clandestine de sécurité nationale chargée d’éliminer les dirigeants terroristes impliqués dans la mort des 1 400 Israéliens assassinés le 7 octobre. Aux terroristes barbares qui ont perpétré des atrocités aussi odieuses et à leurs partisans qui pensent qu’ils peuvent prendre la crise en Israël comme une opportunité de frapper, Israël prévient : « Vous ne pourrez vous cacher nulle part ».

La menace dans le Nord

Inspiré par la victoire perçue du Hamas iranien le 7 octobre, Frish ne doute pas que la guerre s’étendra jusqu’à la frontière nord d’Israël et que nous n’aurons d’autre choix que de faire face à la menace imminente du Hezbollah. Le discours terne du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a suscité des plaisanteries des deux côtés de l’axe iranien, mais Frish n’est pas intéressé par le commentaire. « Je crois que Nasrallah garde ses cartes près de sa poitrine. Le nombre de missiles balistiques et guidés dont dispose le Hezbollah est plus grand que vous ne pouvez l’imaginer », Frish note que les missiles sont amorcés et ne visent pas seulement les villages du nord, mais ont la capacité de déclencher des destructions imprévues sur les principaux centres urbains israéliens de Tel Aviv. et Haïfa avec une précision et des capacités plus destructrices.

« Après le 7 octobre, aucun dirigeant israélien ne peut soutenir la stratégie d’endiguement, vivant de round en round. [of attacks]. Même si cela ne se produit pas dans les semaines à venir, dans le contexte actuel de l’Etat d’Israël, il faudra une incursion majeure sur le front nord contre le Hezbollah.» Nasrallah n’a peut-être pas dit grand-chose de concret dans son discours d’une heure, mais il a démontré que les ennemis d’Israël ont peur et, selon Frish, ils devraient l’être.

La notion de sûreté et de sécurité en Israël a été brisée, et Israël comprend désormais que le massacre inadmissible favorisé par le soutien iranien et, plus effrayant encore, par l’idéologie terroriste dangereuse, peut se reproduire. Soulignant l’esprit renouvelé et la détermination du peuple juif, Frish ajoute qu’« après le 7 octobre, aucune mère dans les communautés du nord de Misgav Am, Metula ou Kiryat Shmona ne peut endormir ses enfants, sachant que l’ennemi du nord partage le même sort ». but. Le 7 octobre, nous avons compris que le tableau était clair. Le Hezbollah, comme le Hamas, prépare le terrain, non seulement pour tirer des attaques massives de missiles contre Israël, fournis par l’Iran, mais aussi pour semer la terreur et la peur dans les villages israéliens.

En 2018, Israël a découvert un réseau de tunnels à sa frontière nord avec le Liban, des tunnels transfrontaliers construits par le Hezbollah afin d’infiltrer Israël depuis le Liban. Les services de renseignement et les forces militaires israéliennes ont dévoilé les plans du Hezbollah visant à entrer en Israël et à attaquer par surprise les villes et villages israéliens, tout comme le Hamas l’a fait le 7 octobre.

Nous avons vu le mal se déchaîner dans le Sud, dont nous n’aurions jamais pu imaginer l’ampleur, et c’est exactement le même programme du Hezbollah, perpétué par l’axe et l’influence iraniens, répandu parmi ses mandataires au Moyen-Orient, et qui continue d’inspirer. radicalisme.

Depuis l’Opération Bordure Protectrice, l’Iran a renforcé son soutien à ses mandataires au Liban, en Syrie et à Gaza, en partageant sa technologie et ses ressources militaires et en aidant à la création rapide d’usines fabriquant des armes de destruction massive, dans le but ultime d’anéantir Israël. même au prix de leur propre humanité et de la vie des civils. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a révélé cette semaine de nouvelles images du sud du Liban, identifiant clairement une piste d’atterrissage iranienne utilisée pour renforcer les capacités terroristes du Hezbollah. Le monde sait que l’Iran a intensifié ses capacités nucléaires et fait progresser son exportation du terrorisme à travers son axe, et Frish réaffirme la croissance…