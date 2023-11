Nasrallah affirme que la « pression » sur Israël pour qu’elle continue depuis le front libanais — Naharnet

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a noté samedi que son groupe avait intensifié ses attaques contre Israël au cours de la semaine dernière en introduisant de nouvelles armes dans la bataille, notant que la « pression » militaire sur Israël se poursuivrait depuis le front libanais aussi longtemps qu’il poursuivrait ses efforts. guerre contre Gaza.

« Au cours de la semaine dernière, il y a eu une escalade en termes de nombre d’opérations et de type d’armes utilisées, puisque pour la première fois nous avons utilisé des drones suicides et des roquettes Burkan, qui sont des roquettes qui pèsent entre 300 et 500 kilogrammes. chacun », a déclaré Nasrallah dans un discours télévisé marquant la Journée des martyrs du Hezbollah.

Il a également souligné que le Hezbollah avait utilisé des roquettes Katyusha pour répondre au meurtre de civils à Ainata et à la frappe aérienne israélienne sur Iqlim al-Tuffah.

“Les drones et les Katyusha ont atteint des régions plus profondes à l’intérieur des territoires occupés et cela était requis par la nature de la bataille”, a déclaré Nasrallah, citant un rapport israélien selon lequel un seul hôpital en Galilée, en Israël, avait admis plus de 350 soldats et civils blessés depuis le début du conflit. début des affrontements.

Nasrallah a également révélé que le Hezbollah envoyait des « drones de reconnaissance » en Israël « quotidiennement ».

“Certains d’entre eux ont atteint Haïfa, Acre et Safed et parfois ils ont dépassé le nord (d’Israël)”, a déclaré Nasrallah.

« Ces derniers jours, nous avons assisté à une nouvelle vague de menaces israéliennes contre le Liban en raison de l’escalade qualitative et quantitative sur ce front. Le cap général sur le front du sud-Liban se poursuit et il restera un front pressant », a ajouté Nasrallah.

Il a également salué les « combattants jihadistes héroïques » du Hezbollah et « l’environnement » populaire qui les « accueille » dans les villes frontalières tout en supportant « le fardeau des déplacements et des pertes matérielles ».

Nasrallah a également salué les positions politiques et populaires au Liban qui soutiennent Gaza et le Hezbollah dans le sud du Liban, malgré « quelques positions voyous ».

« Aujourd’hui, la bataille est différente et ce n’est pas moi qui déclare les étapes. Notre politique dans la bataille actuelle est que le champ de bataille mène les actions et que la parole lui appartient. Sur le front libanais, les yeux doivent rester tournés vers le champ de bataille et non vers les mots », a-t-il ajouté.

“Nous sommes dans une bataille de résilience, de patience et d’accumulation de réalisations et de points”, a poursuivi Nasrallah.

Le temps ne joue pas en faveur de l’ennemi et tous les facteurs, y compris le dossier des prisonniers, feront pression sur l’ennemi. Nous devons maintenir la pression et ceux qui supportent le plus le fardeau sont les habitants de Gaza », a-t-il conclu.