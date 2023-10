ARLINGTON HEIGHTS – Chaque équipe de lycée a quelque chose à prouver tout en faisant face à une pression croissante à l’approche des séries éliminatoires.

Hersey est à un niveau différent.

Les Huskies sont un programme puissant dans une conférence (Mid-Suburban East) qui manque de poids lourds.

En accueillant Wheaton Warrenville Sud hors de la difficile conférence DuKane samedi soir au stade Roland R. Goins, on avait le sentiment que Hersey était mûr pour une exposition négative après avoir traversé la saison à 9-0.

«Je pense que la pression est une bonne chose», a déclaré l’entraîneur-chef Tom Nelson. «C’est un privilège. Cela signifie que les gens attendent quelque chose de votre part, alors nous l’acceptons. Nous prospérons là-dedans. Nous sommes juste excités de jouer au football en séries éliminatoires, donc pas de problème avec la pression.

Il y a eu des problèmes au début contre une équipe des Tigers qui arrivait à 5-4, mais les Huskies ont remporté une victoire de 28-19.

“J’entends beaucoup parler du fait que nous sommes surfaits”, a déclaré le porteur de ballon senior Nasir McKenzie. « J’aime nous considérer comme des outsiders. Nous arrivons ici avec toutes les chances contre nous. Les gens pensent qu’ils peuvent simplement venir ici, sur notre terrain, nous intimider sur notre terrain, mais ce n’est pas ce qui s’est produit.

McKenzie a aidé Hersey, la tête de série n°4 de la classe 7A, à éviter tôt le bug contrarié contre la WWS n°29. Lors du quatrième jeu du match, il a réussi un touché de 73 verges sur la ligne de touche droite.

Les Tigres ont répondu lorsque le quart-arrière junior Luca Carbonaro est arrivé depuis la ligne d’un mètre à la fin du premier quart.

Le quart junior Colton Gumino s’est connecté avec la star senior Carson Grove sur une passe de touché de 37 verges au début du deuxième quart pour donner à Hersey une avance de 14-7, mais Carbonaro a donné une aide supplémentaire au porteur de ballon Matt Crider avec une course de 18 verges juste avant la mi-temps. .

Amari Williams (24) et Max Schlegel (32) de Wheaton Warrenville South célèbrent un touché tardif lors des éliminatoires de la classe 7A de l’IHSA samedi à Arlington Heights. (Brian [email protected])

“J’étais vraiment très fier de ces enfants et de la façon dont ils se sont battus”, a déclaré l’entraîneur-chef de la WWS, Sean Norris. « Je leur ai dit que nous ne jouions pas comme une tête de série n°29. Ils ont concouru, ils n’ont jamais reculé et ils se sont battus. C’est tout ce que nous leur demandons. »

Un TD de 2 verges exécuté par McKenzie au troisième quart a donné aux Huskies un 21-13 et il a porté le score à 28-13 avec une course de 9 verges plus tard dans le troisième.

“Tout est préparation”, a déclaré McKenzie. « Nous savons ce que nous faisons une semaine à l’avance, alors nous venons ici et c’est juste de la poésie en mouvement. Nous jouons simplement de notre mieux. De gros accessoires sur la ligne, de gros accessoires pour nos positions de compétence, notre quart-arrière Colton Gumino. Il fait juste en sorte que tout fonctionne.

Amari Williams a marqué sur une passe de 51 verges de Carbanaro au quatrième quart, mais un autre point supplémentaire manqué a blessé WWS, tout comme une interception antérieure de Grove et un échappé.

“Nous nous sommes préparés toute la semaine, plus dur même pour eux, donc nous ne les avons pas pris à la légère”, a déclaré Grove, une recrue de Northwestern. « C’est une très bonne équipe de football. Je dirais que c’était notre premier match de séries éliminatoires que nous devions jouer, ce premier vrai match de football de l’année. Je pense que nous avons très bien réagi à l’adversité.

