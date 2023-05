Nashwa: l’héroïne de French Oaks est prête pour le retour de Saint-Cloud devant les cibles de Royal Ascot et Arc | Nouvelles de la course

Le propriétaire-éleveur Imad Alsagar vise les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et une éventuelle candidature à l’Arc avec Nashwa avant sa réapparition à Saint-Cloud ce week-end.

La pouliche Frankel formée par John et Thady Gosden a connu une excellente campagne de trois ans, remportant la gloire classique dans les chênes français sous Hollie Doyle avant de doubler son total dans le groupe un dans les Nassau Stakes à Goodwood.

Elle a ensuite terminé deuxième du Prix de l’Opéra et quatrième de la Breeders ‘Cup, et avec un plan initial pour la ramener dans les Middleton Stakes de la semaine dernière à York, Nashwa fait à la place son retour dans le Groupe Deux Prix Corrida dimanche. .

« Nashwa est en pleine forme », a déclaré Al Sagar à Sky Sports Racing. « Nous ciblions le Middleton à York comme une course de préparation pour la cible principale, qui est le Prince de Galles à Royal Ascot, mais c’est une grosse pouliche et prend beaucoup de temps à prendre en main, ce qu’elle a maintenant. Son travail est superbe et nous partons pour Saint-Cloud dimanche, espérons-le. »

L’éminent propriétaire a déclaré qu’il n’avait aucun doute sur le fait de ramener Nashwa à l’entraînement à l’âge de quatre ans et espère qu’il y aura encore plus d’améliorations à venir.

Hollie Doyle célèbre la victoire de Nashwa dans le Groupe Un Prix de Diane à Chantilly





Il a ajouté: « C’était une décision très simple car je connais la famille.

« Sa mère (Princess Loulou) était à son meilleur à quatre ans, donc ils s’épanouissent avec l’âge, et Nashwa ne fait certainement pas exception – c’est une pouliche plus forte et plus grosse cette année. »

Bien que sa pouliche vedette n’ait apparemment pas réussi à franchir le mile et demi lorsqu’elle était troisième des Oaks à Epsom, Al Sagar espère que son physique plus fort lui donnera une chance de le faire cette saison, lui donnant l’espoir d’une potentielle inclinaison au Prix de l’Arc de Triomphe à Paris en octobre.

Considérant les plans futurs, il a déclaré: « Elle est entrée dans l’Eclipse et les Irish Champion Stakes. C’est prématuré pour le moment et nous aurons une meilleure idée après le Prince de Galles si tout se passe bien.

« En revenant aux Oaks l’année dernière, nous sommes allés en territoire inconnu et elle n’est pas restée le mile et demi, mais cette année, étant plus forte, nous pensons qu’elle pourrait atteindre cet objectif et elle est entrée dans l’Arc.

« Nashwa est une pouliche très spéciale avec une grande vitesse de croisière et son tempérament est phénoménal. »