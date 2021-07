Nashville va signer Ake Loba de Monterrey

Le Nashville SC a acquis l’attaquant Ake Loba de la Liga MX Monterrey pour un montant record de 6,8 millions de dollars, ont confirmé des sources à ESPN.

MLSSoccer.com a été le premier à annoncer la nouvelle. L’accord contient une clause de vente pour Monterrey si Nashville transférait plus tard le natif de Côte d’Ivoire.

Loba, 23 ans, a marqué sept buts en 23 matches de championnat et de coupe pour Los Rayados après son arrivée en 2020 pour un montant de 9 millions de dollars. Son palmarès comprenait un but en Ligue des champions de la CONCACAF contre le Columbus Crew en avril dernier.

Il a commencé sa carrière professionnelle dans son pays d’origine avant de rejoindre l’équipe péruvienne de l’Universidad San Martín en 2018. Un an plus tard, il a été prêté à l’équipe de Liga MX Queretaro où il a marqué 11 buts en 41 matches de championnat et de coupe.

Loba rejoint une équipe de Nashville qui connaît un bon début de saison, occupant la quatrième place de la Conférence Est avec 18 points en 11 matches. Mais alors que NSC a en moyenne 11,5 chances créées par match, à égalité au troisième rang de la ligue, ses 1,3 buts par match ne sont bons que pour le 12e de la MLS à 27 équipes, soulignant à quel point la finition a été un problème pour Nashville. C’est dans ce domaine que Loba devrait aider Nashville à s’améliorer.