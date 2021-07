Nashville SC vs. Chicago Fire FC – Rapport de match de football – 17 juillet 2021

Hany Mukhtar a enregistré le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la MLS et le Nashville SC a prolongé sa séquence d’invincibilité à domicile à 11 matchs avec une victoire 5-1 sur le Chicago Fire en visite samedi soir.

Mukhtar a inscrit les trois buts au cours des 16 premières minutes.

Mukhtar, qui est entré avec quatre buts en tête de l’équipe, a profité de pannes à l’arrière de Chicago pour ouvrir le score à la 10e minute, et il est revenu au score trois minutes plus tard.

Puis, après que le capitaine des pompiers Johan Kappelhof ait reçu un carton rouge à la 14e minute pour avoir entravé une séquence de CJ Sapong, Mukhtar a brillamment bouclé un coup franc sur la barre transversale à la 16e pour compléter le tour du chapeau le plus rapide pour ouvrir un match, selon la MLS, et donner à Nashville une avance de 3-0.

Mukhtar, qui a presque réussi un quatrième qui a été annulé sur un appel de hors-jeu, a posté son seul autre tour du chapeau en carrière en tant que membre de l’équipe allemande de Coupe du monde des moins de 20 ans en mai 2015. C’était cependant le premier tour du chapeau dans les deux- histoire de la saison en MLS pour Nashville, qui a une fiche de 6-0-5 à domicile depuis sa défaite contre le FC Dallas en novembre 2020.

Sapong, qui a aidé sur le premier but de Mukhtar, a marqué contre son ancien club à la 39e minute. Nashville, qui a enregistré 12 tirs cadrés, a établi la marque du club pour le plus grand nombre de buts dans un match via le score de Brian Anunga à la 62e.

Chicago, qui n’a joué que 14 minutes avec 10 hommes après la réservation de Kappelhof, n’a pas complètement basculé et a marqué deux minutes après le début de la seconde mi-temps grâce au pied gauche d’Ignacio Aliseda.

Le Fire, qui est entré sur une course de 2-0-1, a été battu 13-2 tout en perdant les cinq matchs de 2021 sur la route, où ils ont une fiche de 0-11-5 depuis leur victoire à Orlando City le 6 octobre 2019.

L’entraîneur-chef des pompiers Raphael Wicky était absent du club en raison d’un problème médical familial dans sa Suisse natale. L’assistant et ancien entraîneur-chef de Chicago Frank Klopas a guidé l’équipe samedi et le fera à nouveau contre DC United mercredi.