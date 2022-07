Nashville SC contre LAFC – Rapport de match de football – 17 juillet 2022

Gareth Bale et Giorgio Chiellini ont fait leurs débuts dans la Major League Soccer alors que la visite du LAFC a remporté une victoire 2-1 contre le Nashville SC dimanche soir.

Jose Cifuentes a marqué le but décisif moins d’une minute après le début de la seconde mi-temps pour remettre LAFC à la première place de la Conférence Ouest de la MLS et en tête du Bouclier des supporters de la saison.

Avec le match égalisé à 1-1 dans les premières secondes de la seconde mi-temps, Ryan Hollingshead de LAFC a frappé le poteau avec sa tête d’une passe brillante grâce à son coéquipier vedette Carlos Vela.

– Bonagura: LAFC est la nouvelle maison de Bale loin de l’examen minutieux de Madrid

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

Mais Cifuentes était là pour bondir et ramener le rebond à la maison pour donner l’avantage aux visiteurs avec son sixième but de la saison en MLS, un sommet en carrière – et le troisième en deux matches.

Cristian Arango a marqué son huitième but en tête de l’équipe à la 27e minute pour LAFC (13-4-3, 42 points), qui s’est amélioré à 6-1-1 lors de ses huit derniers matchs.

Pendant ce temps, Hany Mukhtar a converti un penalty réussi juste avant la mi-temps pour prolonger son record de Nashville avec au moins un but en cinq matches consécutifs. Nashville (8-7-6, 30 points), cependant, a une fiche de 1-2-1 à domicile lors de ses quatre derniers matches après avoir disputé les 24 derniers matches de championnat sans défaite.

Gareth Bale a fait ses débuts en MLS pour LAFC en tant que remplaçant en seconde période. Images des États-Unis aujourd’hui

Devant une foule locale animée, Nashville a été l’agresseur tôt et a enregistré les deux premiers tirs cadrés du match. Bien que Maxime Crepeau, le gardien du LAFC, n’ait eu aucun mal à sauver.

Cependant, ce sont les visiteurs, et leur tas de talent, qui ont frappé en premier.

Sur un jeu provenant de Vela, le ballon a finalement fait son chemin vers Arango, qui a mis un coup astucieux sur le défenseur de Nashville Daniel Lovitz, puis l’a renvoyé dans le coin le plus proche du filet juste avant la demi-heure pour son sixième but. en sept concours.

Nashville a égalisé sur penalty de Mukhtar pour son 12e but en championnat de la saison à la 43e minute sur le dos du VAR. Au départ, aucune faute n’a été sifflée lorsqu’Ilie Sanchez a abattu CJ Sapong dans la surface sur un corner de Nashville. Cependant, l’examen a vu le contraire et Mukhtar a converti le poste.

La légende italienne Giorgio Chiellini a commencé le match pour LAFC, tandis que la star galloise Bale a quitté le banc à la 72e minute.