Riqui Puig a converti un penalty avec le dernier coup de pied du match après que son coéquipier Javier “Chicharito” Hernandez ait enregistré son penalty précédent, et le LA Galaxy en visite a récupéré un match nul 1-1 avec Nashville SC samedi après-midi.

Joe Willis a également failli sauver le penalty de Puig avec un plongeon à sa gauche après avoir plongé à sa droite pour nier Chicharito dans un résultat qui prolonge finalement les séries sans défaite des deux équipes à six matchs. Il a plongé à gauche sur l’effort de Puig, mais n’a pas pu obtenir un contact assez fort avec sa paume pour l’empêcher de franchir la ligne de but.

Chicharito a également raté un penalty dans le temps d’arrêt du match nul 2-2 du LA Galaxy contre le Sporting Kansas City la semaine dernière, après quoi il s’est excusé d’avoir tenté une “Panenka”.

Hany Mukhtar a également marqué sur place à la 29e minute pour son 22e but en tête de la MLS alors que Nashville (12-9-10, 46 points) est passé momentanément au troisième rang de la Conférence Ouest, devant le FC Dallas au deuxième bris d’égalité du différentiel de buts. . Dallas et le reste de l’Ouest jouent plus tard samedi.

Le deuxième but de Puig pour le Galaxy (11-11-7, 40 points) depuis son arrivée et le premier penalty de sa carrière professionnelle ont aidé LA huitième place à réduire l’écart à deux points sur la septième et dernière place en séries éliminatoires de l’Ouest. Après samedi, le Galaxy aura un match en moins sur toutes les équipes au-dessus d’eux au classement.

D’après le point et le déroulement du jeu, Willis était le gardien de but le plus occupé, réalisant sept arrêts au cours d’un après-midi où le Galaxy a créé la plupart des occasions les plus dangereuses.

Les coups de pied de Mukhtar et de Puig ont été décernés par l’arbitre Chris Penso pour des balles à la main après examen vidéo.

C’est Chicharito qui a décoché le tir qui a mené à l’égalisation, un effort de juste à l’intérieur de la surface de réparation vers le but qui a frappé le bras droit du défenseur Walker Zimmerman.

Zimmerman n’a pas eu le temps de réagir au tir et de garder sa main à l’écart. Mais Penso a jugé que le bras du défenseur était suffisamment étendu pour accorder le penalty et donner à Zimmerman un deuxième carton jaune du match, l’expulsant pour les derniers instants.

Mukhtar a lui-même obtenu son penalty lorsqu’il a tiré un coup franc à la 27e minute juste au-delà de la zone qui a frappé le coude étendu du défenseur central Derrick Williams dans le mur défensif.

Son penalty était de loin le meilleur des trois pris dans le match, envoyé à l’opposé du gardien Jonathan Bond dans le coin inférieur gauche.