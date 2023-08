Nashville SC 1-1 Inter Miami CF (19 août 2023) Analyse du match

Lionel Messi a marqué tôt dans le règlement et a converti le premier tir en tirs au but alors que l’Inter Miami CF battait le Nashville SC 10-9 aux tirs au but lors de la finale de la Coupe des Ligues samedi soir.

Messi a marqué pour la 10e fois en sept matchs depuis son arrivée à l’Inter Miami, convertissant à la 23e minute.

Le ballon a atterri aux pieds de Messi après qu’une passe de son coéquipier Robert Taylor a été bloquée. Messi a dribblé devant le défenseur de Nashville Walker Zimmerman et a décoché un tir en flexion juste à l’extérieur de la surface de réparation dans le coin supérieur gauche du but. Le gardien plongeant Elliot Panicco n’a eu aucune chance de sauver le ballon.

Les fans de Nashville avaient hué Messi lors de ses précédentes touches de balle, mais le stade a éclaté de joie lorsque le septuple vainqueur du Ballon d’Or, qui a mené l’Argentine à la couronne de la Coupe du monde l’année dernière, a marqué.

Messi a réussi un tir d’une position similaire à la 71e minute, mais a frappé le poteau alors que les équipes jouaient pour un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

Messi a calmement converti le premier tir aux tirs au but alors que Miami a remporté son tout premier trophée.