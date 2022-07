Nashville proche de l’accord pour Shaq Moore de l’USMNT de Tenerife

La défenseuse internationale américaine Shaquelle Moore est sur le point d’obtenir un transfert du CD Tenerife au Nashville SC pour un montant d’environ 2 millions de dollars, a déclaré une source à ESPN.

La source a ajouté que des conditions personnelles ont également été convenues et que les finitions pourraient être achevées dès vendredi.

Avec une place dans l’équipe américaine de la Coupe du monde en jeu, Moore tient à terminer le mouvement et à reprendre le jeu le plus rapidement possible. Le dernier match de compétition de Moore a eu lieu le 19 juin, lorsque Tenerife est tombé à Gérone 3-1 lors du match retour des finales des éliminatoires de promotion après que le match aller se soit terminé 0-0.

Moore, 25 ans, fait face à une concurrence considérable à l’arrière droit de l’équipe américaine, un groupe qui comprend Sergino Dest de Barcelone, Reggie Cannon de Boavista, DeAndre Yedlin de l’Inter Miami CF, Joe Scally du Borussia Mönchengladbach et Bryan Reynolds de Westerlo. Moore a fait 15 apparitions internationales, marquant un but.

Alors que Moore a passé une partie de sa carrière de jeune avec le FC Dallas, du côté de la MLS, il a joué l’intégralité de sa carrière professionnelle en Espagne, y compris les trois dernières saisons avec Tenerife. Pendant ce temps, il a disputé 101 matches de championnat et de coupe, marquant un but. Il a également passé du temps sur les livres de Huracán, Oviedo B, les première et deuxième équipes de Levante, ainsi que Reus.

Moore a été l’arrière droit de Ténérife pendant presque toute la saison 2020-21, mais après avoir rejoint son club tard après sa participation avec les États-Unis à la Gold Cup 2021, il a perdu sa place pendant une grande partie de la campagne qui vient de s’achever. . Il a regagné sa place dans le onze de départ au cours des dernières parties de la saison, y compris les éliminatoires de promotion. Au total, il a disputé 29 matches de championnat et de coupe, dont 16 départs.

Moore rejoint une équipe de Nashville qui a été un peu incohérente ces derniers temps, avec une fiche de 2-2-2 lors de ses six derniers matches, bien que l’équipe ait battu les Sounders de Seattle 1-0 mercredi dernier pour se remettre sur la bonne voie. NSC est toujours à la troisième place du classement de la Conférence Ouest avec 30 points en 20 matchs, bien que ce ne soit que quatre points d’avance sur Seattle, huitième. Une fois en forme, Moore devrait intégrer la formation de Nashville compte tenu de sa capacité à jouer en tant qu’ailier ou arrière droit.