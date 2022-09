Nashville : Pas de lecteurs de plaques d’immatriculation pour imposer l’interdiction de l’avortement

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Les forces de l’ordre de Nashville n’auront pas le droit d’utiliser des lecteurs de plaques d’immatriculation pour faire respecter les lois anti-avortement du Tennessee, ont décidé les membres du conseil municipal.

Cette décision intervient après que le Tennessee, qui est politiquement contrôlé par les républicains, a promulgué l’une des interdictions d’avortement les plus strictes aux États-Unis le mois dernier. En vertu de la loi, presque tous les avortements sont interdits et les médecins qui enfreignent la loi risquent d’être condamnés pour crime.

Cependant, comme dans plusieurs villes de gauche dans les États dominés par les républicains, le conseil municipal de Nashville a tenté de repousser l’interdiction.

Mardi, le conseil a approuvé à l’unanimité l’interdiction à la police et aux autres forces de l’ordre d’utiliser des lecteurs de plaques d’immatriculation qui aideraient à “faire appliquer les lois interdisant l’avortement ou interdisant les déplacements interétatiques pour se faire avorter”. L’ordonnance est passée sans aucun débat.

Bien que la législature contrôlée par le GOP du Tennessee n’ait pas avancé de législation qui punirait les voyages hors de l’État pour obtenir un avortement, l’idée a gagné du terrain parmi certains opposants à l’avortement malgré les préoccupations juridiques.

“Cette ville, quelle que soit la loi de l’État et tout ce qui est criminalisé ailleurs, déclarera publiquement que nous n’allons pas nous engager et aider à permettre à notre technologie d’être utilisée pour appliquer les lois pénales qui pourraient être adoptées concernant le choix. et obtenir un avortement », a déclaré Bob Mendes, membre du conseil général, lors du débat sur l’ordonnance en août.

Le conseil a précédemment approuvé une résolution demandant au service de police de considérer les enquêtes sur l’avortement comme la “priorité la plus basse”. L’action n’est pas juridiquement contraignante, mais le service de police de Nashville a depuis publié une déclaration selon laquelle il ne s’agit pas de la « police de l’avortement ».

Le procureur de district de la ville, Glenn Funk, a également promis de ne pas poursuivre en justice les médecins qui pratiquent un avortement ni aucune femme enceinte demandant l’intervention.

Kimberlee Kruesi, Associated Press