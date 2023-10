Nashville évalue son soutien aux entreprises appartenant à des femmes minoritaires

Programme de diversité des entreprises de Metro Nashville signalé 111 millions de dollars de contrats ont été attribués cette année à des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, ce qui représente seulement un quart des 515 millions de dollars dépensés en projets l’année dernière.

La baisse de 78 % de la participation ne reflète pas le succès global de l’initiative, selon le rapport annuel du programme d’opportunités d’affaires égales de Metro se terminant en juin 2023. La diminution est due à la diminution des subventions liées à la COVID-19 et à d’autres réductions de fonds ponctuelles.

« La fin des dépenses d’urgence liées à la pandémie, la diminution des dollars du gouvernement fédéral et la stabilisation générale de tout nouveau programme sont autant de facteurs qui y ont contribué », écrit Christopher Wood, directeur financier de Metro, dans le rapport. « Ce qu’il faut retenir, c’est que les paiements à ces mêmes entreprises ont augmenté de 75 %. Ce programme fonctionne et fournit de l’argent réel aux entreprises locales appartenant à des personnes noires, brunes et féminines. »

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, Metro Nashville a émis 61 contrats avec « des objectifs de participation certifiée noire, brune et féminine », indique le rapport. Cela comprend les dépenses proposées pouvant atteindre :

72 millions de dollars pour les entreprises appartenant à des minorités noires et brunes.

39 millions de dollars pour les entreprises appartenant à des femmes.

Les principaux contrats incluent le centre de justice pour mineurs de 14 acres en construction près de Brick Church Pike ainsi que l’agrandissement et l’amélioration des usines de traitement de l’eau d’Omohundro et de KR Harrington.

Le programme de diversité du ministère des Finances, lancé il y a quatre ans, évaluera les contrats commerciaux attribués pour le stade Tennessee Titans NFL de 2,1 milliards de dollars pour la participation d’entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, entre autres travaux de construction.

Michelle Lane, directrice des achats du ministère des Finances de Metro, a déclaré que le rapport démontrait l’efficacité du programme.

« Ce programme fonctionne comme prévu et continue de produire de vrais résultats pour les entreprises appartenant à des personnes noires, brunes et féminines qui font la grandeur de Nashville », a déclaré Lane.

Les autres résultats sont :

Les sous-traitants appartenant à des minorités et à des femmes ont reçu une augmentation de 75 % de leurs paiements par rapport à l’année dernière.

Les lauréats par groupe démographique étaient 33,5 % d’hommes noirs, 31,3 % de femmes noires et 31,2 % de femmes blanches.

Sur un total de 146 soumissionnaires pour tous les projets attribués, 14 provenaient d’entreprises appartenant à des femmes et 14 d’entreprises appartenant à des minorités, ce qui représentait 10 % chacun du total des demandeurs de contrats.

Le maire de Nashville, Freddie O’Connell, a salué cet effort dans un communiqué publié lundi.

« Au cours de la quatrième année de ce programme, il est clair qu’il a trouvé sa place et continuera d’être une ressource essentielle dans notre collaboration avec les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes », a déclaré O’Connell. « Les entreprises de toutes tailles devraient profiter des avantages de nos investissements en matière de développement économique. »