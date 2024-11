Nashville contre Edmonton : quelle est la Coupe Stanley des communautés ?

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Edmonton, a déclaré le couple, résonne en raison de son climat plus froid et plus hivernal qui fait écho à la partie de la Suède d’où ils sont originaires. Nashville, quant à elle, reste un endroit de prédilection pour eux, d’autant plus que deux de leurs trois enfants – William, 6 ans et Maya, 3 ans – y sont nés. Leur plus jeune, Léon, qui n’a qu’un an et qui débordait d’énergie joyeuse lors de cette interview, est né après leur déménagement ici.

Après avoir vécu à Nashville pendant 12 ans et à Edmonton pendant quelques années seulement, parlez au meilleur défenseur des Oilers d’Edmonton Mattias Ekholm et à son épouse Ida Björnstad de ce que signifie vivre dans les deux villes et vous obtiendrez des réponses intéressantes.

À Nashville, le couple vivait dans le quartier de Green Hills, considéré comme l’un des quartiers les plus prisés et une enclave de banlieue aisée qui comprend également une scène commerçante haut de gamme. Mais c’est à moins de huit kilomètres du centre-ville, où Ekholm patrouillait la défense des Predators de Nashville au Bridgestone Arena.

Ici, le couple aime que les terrains résidentiels soient plus petits, les maisons plus rapprochées, ce qui donne aux voisins une meilleure chance de mieux se connaître.

« La Suède et Edmonton sont assez proches, mais si vous comparez Nashville à Edmonton, vous êtes très éloignés », a déclaré Ekholm, soulignant le climat beaucoup plus chaud de la ville américaine, où une piscine et une cuisine extérieure étaient au centre de leurs anciennes fouilles à Nashville. .

Une cage d’escalier saisissante, avec des moulures murales décoratives, est le point central, tout comme la cuisine avec son magnifique îlot. Et bien que la télévision du rez-de-chaussée soit à l’avant-plan, une chose qui se démarque dans cette maison est qu’elle est confortable, très confortable – elle est décorée avec beaucoup de goût mais ce n’est pas une maison où vous ne vous sentez pas à votre place ; c’est très chaleureux et accueillant.

La maison, une propriété intercalaire construite plus récemment avec un certain caractère à l’extérieur, mesure environ 3 500 pieds carrés, qui n’inclut pas le sous-sol fini. À l’intérieur, la maison de cinq chambres dégage une atmosphère scandinave, est plus moderne et les blancs et les tons neutres jouent un rôle prédominant dans le design.

À Edmonton, la famille vit dans le centre de la ville, également dans un quartier plus aisé mais à peine considéré comme une banlieue. Ce n’est pas non plus loin de Rogers Place, domicile des Oilers d’Edmonton. C’est important, a déclaré Björnstad, car l’aréna de la LNH est devenu la deuxième maison de la famille.

Même si Ekholm et Björnstad ont trouvé de nouveaux endroits favoris à Edmonton, comme Braven, le steakhouse JW Marriott ou d’autres restaurants comme El Corazon et Happy & Olive, ils ont également des endroits préférés à Nashville comme The Twelve Thirty Club.

Descendez et c’est encore plus évident, où des travaux étaient effectués à l’époque par la designer Lauren Kyle (qui est mariée au capitaine des Oilers Connor McDavid) pour terminer l’espace. C’est aussi un espace où les enfants peuvent avoir une certaine liberté, évitant ainsi que leurs jouets n’encombrent le rez-de-chaussée.

Le Twelve Thirty Club de Justin Timberlake est mieux décrit comme une expérience progressive sur trois étages mettant en vedette la nourriture et la musique.

« Il comprend un honky tonk surélevé au premier niveau, suivi d’un élégant Supper Club au niveau 2, qui mène à un bar sur le toit luxuriant et aéré offrant les meilleures vues de la ville sur Lower Broadway », a déclaré Heather Middleton, directrice du marketing, Nashville Convention and Visitors Corp.

D’autres endroits suggérés par le couple sont le Bourbon Steak du célèbre chef Michael Mina, spécialisé dans les coupes de haute qualité de bœuf américain, de bœuf de Kobe et de wagyu et qui a été qualifié de meilleur restaurant avec vue de Nashville ; le musée Johnny Cash, qui, selon Middleton, possède la collection la plus complète d’objets et de souvenirs de Johnny Cash au monde, et ils ont également dit de visiter Lower Broadway – un quartier de divertissement réputé pour sa musique live, son honky tonk et sa scène de boissons ; ces spots de musique de Broadway diffusent de la musique live tous les jours de l’année de 10h à 3h du matin

Pendant ce temps, l’ancien quartier du couple, Green Hills, abrite l’une des attractions les plus emblématiques de Nashville, le Bluebird Cafe. La salle de 90 places a accueilli certains des auteurs-compositeurs les plus importants – Taylor Swift, Garth Brooks, Keith Urban, Mary Chapin Carpenter, et bien d’autres – et lorsque vous voyez un spectacle au Bluebird Cafe, vous faites l’expérience d’une « salle d’écoute ». où vous entendrez des histoires et des performances directement des auteurs-compositeurs alors qu’ils partagent des histoires sur leur musique et l’inspiration derrière les chansons.