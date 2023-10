Les futurs étudiants et leurs familles, ainsi que le public, sont invités à visiter le lycée technique de Nashoba Valley le dimanche 5 novembre 2023. (Julia Malakie/Lowell Sun)

WESTFORD — L’école secondaire technique de Nashoba Valley prévoit sa journée portes ouvertes annuelle le dimanche 5 novembre, de midi à 15 heures, offrant ainsi l’occasion à ceux qui souhaitent examiner de plus près l’établissement d’enseignement régional.

Les futurs étudiants, leurs familles et les membres de la communauté sont invités à visiter l’école, à rencontrer des instructeurs académiques et techniques et à découvrir les activités parascolaires que Nashoba Tech a à offrir.

Les étudiants acceptés à Nashoba Tech peuvent choisir parmi 20 programmes techniques à étudier : Advanced Manufacturing ; Réparation et finition de collision automobile ; Technologie automobile ; Biotechnologie; Charpenterie; Cosmétologie; Arts culinaires; Assistance dentaire ; Conception et communications visuelles ; Éducation et soins de la petite enfance ; Technologie électrique ; Technologie de l’ingénierie ; Aide à la santé ; Gestion de l’hospitalité; Commercialisation; Programmation et développement Web ; Plomberie et chauffage ; Robotique ; Télévision et radiodiffusion médiatique/arts théâtraux ; et la science vétérinaire.

Nashoba Tech propose des cours Advanced Placement et Honors, Early College, une double inscription dans plusieurs collèges locaux et une éducation coopérative, grâce auxquelles les étudiants qualifiés peuvent travailler toutes les deux semaines dans le domaine qu’ils poursuivent.

Pour plus d’informations, appelez le 978-692-4711 ou visitez www.nashobatech.net. Nashoba Tech est situé au 100 Littleton Road (route 110). Son district comprend les villes d’Ayer, Chelmsford, Groton, Littleton, Pepperell, Shirley, Townsend et Westford.