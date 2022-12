Nash et Corless glissent vers la 1re médaille du Canada en Coupe du monde en double féminin en luge, remportant le bronze

Les Canadiennes Caitlin Nash et Natalie Corless ont marqué l’histoire de la luge pour une deuxième semaine consécutive.

Le duo a glissé vers la première médaille du pays en Coupe du monde en double féminin vendredi, remportant le bronze.

“Je ne suis pas seulement un peu surpris, je suis choqué”, a déclaré Nash dans un communiqué. “Nous voulions simplement faire deux descentes régulières aujourd’hui et repartir satisfaits de notre performance. Nous sommes si heureux de repartir avec une médaille.”

Nash et Corless, tous deux âgés de 19 ans, sont devenus les premiers Canadiens à participer à une Coupe du monde de double féminin le week-end dernier lorsqu’ils ont terminé sixièmes dans leur ville natale de Whistler, en Colombie-Britannique.

“Caitlin et moi avons été à l’avant-garde du double féminin, et chaque jour nous nous développons avec ce sport”, a déclaré Corless. “Nous développons nos capacités en simple et en double, ce qui peut être difficile à gérer, mais dans l’ensemble, nous acquérons de l’expérience chaque jour.”

REGARDER | Nash et Corless entrent dans l’histoire du Canada à la Coupe du monde de luge :

Andrea Vötter et Marion Oberhofer, d’Italie, ont décroché leur deuxième médaille d’or consécutive vendredi avec un temps de deux manches d’une minute, 28,302 secondes et se sont hissées au sommet du classement des points de la saison.

Les Allemandes Jessica Degenhardt et Cheyenne Rosenthal ont terminé deuxièmes.

Summer Britcher et Emily Sweeney ont terminé quatrièmes pour les États-Unis, tandis que leurs compatriotes américains Maya Chan et Reannyn Weiler se sont classés cinquièmes.

Vötter et Oberhofer ont dépassé l’équipe autrichienne de Selina Egle et Lara Kipp pour la tête des points. Egle et Kipp étaient sixièmes vendredi, une place devant les glisseuses américaines Chevonne Forgan et Sophia Kirkby.

En double messieurs, les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken se sont ralliés pour battre les Autrichiens Juri Gatt et Riccardo Schöpf.

Les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken ont résisté aux curseurs américains Zack DiGregorio et Sean Hollander pour la troisième place. Dana Kellogg et Duncan Segger ont terminé huitièmes pour les États-Unis

Les Canadiens Devin Wardrope et Cole Zajanski ont terminé 15e.