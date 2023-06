Naseeruddin Shah révèle pourquoi les parents de Ratna Pathak ne l’ont pas laissée l’épouser, « J’étais un toxicomane, un homme de mauvaise humeur »

L’histoire d’amour de Naseeruddin Shah et Ratna Pathak n’est rien de moins qu’un film de Bollywood par excellence. L’acteur, qui s’est marié avec l’actrice vétéran en 1982, a traversé de nombreux bouleversements au cours de ses premières années de fréquentation. Et Naseeruddin Shah, connu pour avoir dévoilé son cœur, a partagé cette anecdote spéciale de ses jours passés. Dans une interview avec le PDG de Humans Of Bombay, Karishma Mehta, l’acteur d’Ishqiya a parlé de ses réflexions sur l’amour et comment il a attendu sept ans pour se marier avec l’amour de sa vie. Jeunes amoureux, prenez note.

Naseeruddin Shah et Ratna Pathak se rencontrent pour la première fois

Rappelant la première fois que Naseeruddin Shah a rencontré Ratna Pathak, l’acteur a déclaré que leur rencontre avait eu lieu en 1975. Ce fut le coup de foudre pour l’acteur vétéran lorsqu’il a vu Ratna Pathak jouer une pièce pour le cinéaste Satyadev Dubey. Ils ont appris à mieux se connaître pendant les répétitions.

Naseeruddin Shah a attendu 7 ans pour épouser Ratna Pathak

Parlant de l’attente de 7 ans avant de se marier avec sa dulcinée, l’acteur a révélé que les parents de Ratna Pathak étaient opposés à l’idée que leur fille l’épouse. Pourquoi? Parce que, non seulement Naseeruddin Shah s’était marié auparavant, mais il était aussi un « toxicomane » et « un homme de mauvaise humeur ». « Ses parents étaient contre parce que j’étais marié avant et que j’étais toxicomane. J’étais un homme de mauvaise humeur et tout ce genre de choses », a révélé Naseeruddin Shah.

Naseeruddin Shah fait l’éloge de Ratna Pathak

L’acteur de Bollywood, âgé de 72 ans, a ajouté que Ratna Pathak n’avait prêté aucune attention à tout cela, car tout ce qu’ils voulaient vraiment, c’était être l’un avec l’autre. « Nous vivions pratiquement ensemble. Alors quand elle a emménagé avec moi, c’était comme la chose la plus normale au monde », a déclaré l’acteur.

Naseeruddin Shah a également loué sa femme pour être son pilier de force. L’appelant à être une bénédiction déguisée, les mots remplis d’amour de l’acteur pour Ratna Pathak étaient: « Elle m’a soutenu plutôt à travers vents et marées, à travers des moments très difficiles et à travers de très bons moments. »

Chronologie du travail de Naseeruddin Shah et Ratna Pathak

Côté travail, Naseeruddin Shah a récemment fait une apparition dans la websérie ZEE5, Taj Reign of Revenge, créée par Abhimanyu Singh. Pendant ce temps, Ratna Pathak sera ensuite vue dans le prochain film du cinéaste Tarun Dudeja, Dhak Dhak. Fatima Sana Shaikh, Sanjana Sanghi et Dia Mirza sont également impliquées dans le film, qui tourne autour du road trip d’une fille.