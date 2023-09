Naseeruddin Shah révèle pourquoi il n’a pas pu regarder RRR et Pushpa, dit « Je ne peux pas comprendre ce qu’ils ont d’autre à offrir… »

Acteur vétéran Naseeruddin Shaha récemment fait la une des journaux en qualifiant des films, notamment Gadar 2, l’histoire du Kerala et Les dossiers du Cachemire ‘inquiétant’. Bien que les déclarations de l’acteur n’aient pas été bien accueillies par plusieurs acteurs et cinéastes, Naseeruddin s’est récemment moqué des cinéastes. SS Rajamouli et Sukumar et a dit qu’il n’avait pas regardé €€€ et Pushpa : Le Augmenter. L’acteur vétéran a révélé qu’il ne comprenait pas ce que les films avaient à offrir en dehors de l’excitation. Naseeruddin a en outre ajouté qu’il espère que les petits films seront acceptés par les jeunes.

Naseeruddin Shah révèle pourquoi il n’a pas regardé €€€ et Pushpa

Dans une récente interview, Naseeruddin Shah a expliqué à quel point la jeune génération du public est plus évoluée et informée et il est donc convaincu qu’elle acceptera et comprendra les petits films. Parler à Nous sommes Yuvaa, le cinéaste chevronné a ajouté qu’il n’avait pas regardé le film du SS Rajamouli. €€€ et celui de Sukumar Pushpa et a déclaré qu’à part l’excitation, il ne pouvait pas imaginer ce que les films avaient d’autre à offrir. L’acteur a également révélé qu’il avait regardé le film magnum opus du cinéaste Mani Ratnam. Ponniyin Selvan et a déclaré qu’il avait une haute estime pour le cinéaste. Le qualifiant de cinéaste hautement qualifié, l’acteur a ajouté qu’il était un réalisateur sans « arrière-pensées ».

Notamment, les deux €€€ et Pushpa ont été déclarés superproductions au box-office. Alors que Pushpa gagné plus de Rs 300 crore dans le monde, €€€ collectés plus de Rs 1 200 crore dans le monde.

Vivek Agnihotri a réagi au commentaire « troublant » de Naseeruddin Shah sur Les dossiers du Cachemire

Dans une interview exclusive avec La vie bollywoodienne, Vivek Agnihotri a réagi aux commentaires de Naseeruddin Shah appelant Les dossiers du Cachemire comme un « film dérangeant » et a déclaré que c’était le choix de l’acteur de décider quel est un bon ou un mauvais film. « Je suis sûr qu’il aime ce genre de films qui critiquent toujours l’Inde. Certaines personnes sont frustrées dans la vie. Ils croient toujours aux nouvelles négatives, aux choses négatives, donc je ne sais pas ce que Naseer Bhai aime », a déclaré le cinéaste dans son interview. .

Vivek a ajouté que même s’il était fan de son jeu d’acteur et qu’il l’avait choisi pour Les dossiers de Tachkent mais dernièrement, l’acteur a dit le genre de choses qui indiquent qu’il pourrait être très frustré dans la vie.