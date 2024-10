Naseeruddin Shah révèle avoir informé Javed Akhtar que Sholay avait copié Chaplin, Eastwood Pictures : « L’originalité, c’est quand… »

L’acteur et cinéaste Naseeruddin Shah a récemment parlé d’une discussion intéressante qu’il a eue sur l’idée de l’originalité du cinéma avec le célèbre scénariste Javed Akhtar. Shah se souvient avoir évoqué avec Akhtar le fait que le grand film de 1975 « Sholay », qu’il a co-écrit avec Salim Khan, s’est beaucoup inspiré de Clint Eastwood et Charlie Chaplin .

Lors d’une apparition à la saison 14 d’IFP, Naseeruddin a partagé : « Je me souviens avoir dit à Javed Akhtar : ‘Vous avez copié chaque scène, des films de Charlie Chaplin à Clint Eastwood. Son influence est évidente dans chaque image. D’un autre côté, la réponse d’Akhtar a fourni un nouveau point de vue sur l’unicité. Il a déclaré : « Quelque chose peut être qualifié d’original lorsqu’on ne peut pas trouver sa source. Il ne s’agit pas de savoir d’où vous avez pris les références, mais jusqu’où vous les avez poussées.

Shah a noté qu’il est difficile de définir l’originalité après y avoir réfléchi. « Même William Shakespeare, considéré comme l’un des plus grands dramaturges, était connu pour emprunter à des œuvres plus anciennes. Mais l’originalité résidait dans la façon dont il les présentait », a encore ajouté l’acteur.

Connu pour son travail remarquable dans les succès commerciaux ainsi que dans le cinéma parallèle, Naseeruddin a parlé des réalisateurs qu’il admire, tels que Vikramaditya Motwane, Satyajit Ray, Mrinal Sen, Basu Chatterjee et Anurag Kashyap. En outre, il a évoqué l’état du cinéma moderne, le qualifiant de « sinistre », mais soulignant que des cinéastes comme Vikramaditya Motwane et Anubhav Sinha continuent de faire des films qu’ils jugent bons.

L’acteur, qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisateur avec le court métrage « Man Woman Man Woman », a expliqué que le projet, qui met en vedette son fils Vivaan Shah et sa femme Ratna Pathak Shah, examine l’amour et la connexion à travers les générations. Il a été salué pour son point de vue distinct lors de sa projection à l’IFP.

Shah a également mentionné que, dans ses dernières années, il aime toujours faire des apparitions. « Je n’ai plus envie de grands rôles ; J’ai fait ma part. Je suis heureux de faire des apparitions qui ne nécessitent pas beaucoup d’efforts », a-t-il déclaré.

« Sholay », réalisé par Ramesh Sippy, est considéré comme l’un des plus grands films indiens jamais réalisés. Mélangeant des éléments des westerns spaghetti popularisés par Clint Eastwood et du cinéma samouraï, le film présentait un casting exceptionnel comprenant Amitabh Bachchan, Dharmendra, Sanjeev Kumar, Hema Malini, Jaya Bhaduri et Amjad Khan.

