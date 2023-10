Naseeruddin Shah partage son amour pour la lecture lors du lancement du livre de Maria Goretti

Des célébrités de divers domaines se sont réunies pour célébrer le lancement du livre de Maria Goretti « To The Moon and Back ». L’événement prestigieux a été honoré par la présence de l’acteur de renom Naseeruddin Shah, du talentueux danseur Terence Lewis et de l’actrice polyvalente Sayani Gupta, entre autres.

Naseeruddin Shah, connu pour ses incroyables prouesses d’acteur, a ajouté une touche d’élégance et de sagesse à l’événement. Sa présence a apporté un sentiment de gravité et d’appréciation pour le monde littéraire. Terence Lewis, chorégraphe et danseur de renom, a apporté sa vibrante énergie au lancement du livre. Sa passion pour la créativité et l’expression résonnait avec les thèmes explorés dans le livre de Maria Goretti.