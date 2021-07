Naseeruddin Shah fête ses 71 ans

Naseeruddin Shah a eu 71 ans en 20 anse Juillet. Il préfère garder ses célébrations d’anniversaire minimalistes, tout comme il a réussi à rester discret au fil des ans. Subhash K Jha de SpotboyE a discuté avec l’icône vivante de l’âge d’un an ainsi que du cinéma indien.

On a demandé à Naseeruddin que l’avenir reste incertain, que pensez-vous de la mortalité et de l’immortalité à travers son art ?

Il a dit: «Des pensées de mortalité ont été dans ma tête depuis que j’ai eu cinquante ans. Chaque nouvelle décennie introduit de nouvelles fragilités corporelles. Et je veux faire plus de travail avant que mon temps ne soit écoulé. L’idée de la mort ne me fait pas peur mais la possibilité de devenir invalide me fait peur ».

Il a également parlé de ce qu’il ressentait pour son anniversaire. L’acteur a déclaré: « Chaque anniversaire signifie désormais principalement le son de la cloche! Je tournais dans la journée et le soir, mes enfants et quelques amis proches se réunissaient pour célébrer pendant que je restais aussi sobre qu’un juge et regardais avec indulgence ».

Parlant de faire une pièce de théâtre, il a déclaré : « Le théâtre, comme un arbre, est un être vivant qui continue d’évoluer organiquement, contrairement aux films où une fois que c’est fait, c’est fait. notre cinéma, nous devons surtout nous contenter du travail des hackers et des plagiaires. Il y a quelques choses que j’ai en tête pour les futures productions théâtrales mais tout dépend maintenant de Shri Covid ji Maharaj «

Pour les inconnus, Naseeruddin Shah a été admis le mois dernier à l’hôpital PD Hinduja et au centre de recherche médicale de Khar, un établissement non-COVID-19. Il a obtenu son congé le 7 juillet.

L’acteur lauréat d’un National Award a été vu pour la dernière fois dans le film ‘Mee Raqsam’.