Naseeruddin Shah était dans le même hôpital que Dilip Kumar lorsque Saira Banu lui a rendu visite

L’acteur légendaire Dilip Kumar est décédé la semaine dernière à l’âge de 98 ans. Avant sa mort, Kumar a été admis à l’hôpital Hinduja de Mumbai. Par coïncidence, l’acteur vétéran Naseeruddin a également été admis dans le même hôpital où il était soigné pour une pneumonie. Shah a récemment révélé que l’épouse de Dilip Kumar, Saira Banu, lui avait rendu visite à l’hôpital.

Dilip Kumar a été hospitalisé le 30 juin après s’être plaint d’essoufflement. Après une longue maladie, il a rendu son dernier soupir le 7 juillet. Naseeruddin Shah, qui a été admis à l’hôpital le 29 juin, en est sorti le 7 juillet.

Dans une interaction avec l’auteur et critique Saif Mahmood pour Beyond Law de Link Legal, Shah a parlé de sa rencontre avec Saira Banu.

« (Saira) a mis sa main sur ma tête et m’a béni et a dit – Sahab posait des questions sur vous. J’ai été profondément ému. Je voulais le rencontrer avant de partir. Mais malheureusement, le jour où je suis parti, il est également parti », a déclaré Naseeruddin, tel que rapporté par The Quint.

L’acteur a également révélé comment Dilip Kumar lui avait autrefois conseillé de ne pas devenir acteur. Au cours de la conversation, Naseeruddin a rappelé ses débuts en tant qu’acteur à Bombay et a déclaré que sa famille n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait et ne savait même pas s’il était en vie. La famille de Shah a ensuite contacté Dilip Kumar, qu’ils connaissaient par l’intermédiaire de sa sœur aînée, Sakina Aapa.

Shah a en outre révélé qu’il avait passé une semaine chez Kumar avant d’être renvoyé chez lui. Lorsque Shah a confié à l’acteur légendaire « aux jambes tremblantes » son rêve de devenir acteur, on lui a dit: « Je pense que vous devriez retourner étudier. Les gens de bonne famille ne devraient pas essayer de devenir acteurs.

« Je ne lui ai pas demandé comment il était devenu acteur dans ce cas », a déclaré Shah en riant. Les deux acteurs ont fini par travailler ensemble dans le film ‘Karma’.

Parlant de son expérience, Naseeruddin a déclaré: «C’est la seule fois où je pense que j’ai été nerveux en agissant dans ma vie. La plupart du temps, j’étais trop terrifiée pour même l’approcher, à part le saluer le matin.

Dilip Kumar a été inhumé le 7 juillet avec tous les honneurs de l’État. Des célébrités telles qu’Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor et Karan Johar, entre autres, sont arrivées à la résidence du défunt acteur pour lui rendre un dernier hommage.