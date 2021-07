Naseeruddin Shah est sorti de l’hôpital et rentre chez lui | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Naseeruddin Shah est sorti mercredi matin de l’hôpital, où il suivait un traitement pour une pneumonie diagnostiquée le mois dernier.

Le fils de Naseeruddin Shah, l’acteur Vivaan Shah, s’est tourné vers les histoires Instagram pour publier des photos mettant en vedette le comédien et sa femme et acteur Ratna Pathak Shah.

Sur la première photo, on peut voir Naseeruddin Shah debout à côté de son lit, vêtu d’un t-shirt orange et d’un pantalon de survêtement blanc. « De retour à la maison », a-t-il dirigé la photo avec un emoji cœur et mains jointes.

Sur la deuxième photo, on peut voir Naseeruddin Shah converser sur son téléphone pendant que Ratna Pathak Shah est assise sur le lit et travaille. Faisant le point sur son état de santé, Vivaan a écrit: « Il vient d’être libéré aujourd’hui matin. »

L’acteur de 70 ans aurait été admis mardi dernier à l’hôpital et centre de recherche médicale PD Hinduja de Khar, un établissement non-COVID-19.

Pendant ce temps, sur le front du travail, l’acteur lauréat d’un National Award a été vu pour la dernière fois dans le film ‘Mee Raqsam’. Il a également fait partie de la série Web à succès « Bandish Bandits », où il a joué le rôle d’un musicien classique.

Les cinéphiles pourront désormais le voir partager l’espace d’écran avec l’acteur Rasika Duggal dans un court métrage.