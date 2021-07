Naseeruddin Shah est sorti de l’hôpital après une semaine, son fils Vivaan Shah partage des photos

L’acteur vétéran Naseeruddin Shah, qui a été hospitalisé pour une pneumonie la semaine dernière, est sorti mercredi 7 juillet matin de l’hôpital. Le fils cadet de l’acteur, Vivaan Shah, a partagé des photos de lui qui mettaient également en vedette sa femme et actrice Ratna Pathak Shah.

Prenant à ses histoires Instagram, Vivaan a partagé quelques photos. Sur la première photo, on peut voir Naseeruddin Shah debout à côté de son lit vêtu d’un t-shirt orange et d’un pantalon de survêtement blanc. « De retour à la maison », a-t-il dirigé la photo avec un emoji cœur et mains jointes.

Sur la deuxième photo, Naseeruddin Shah peut être vu sur son téléphone pendant que Ratna Pathak Shah est assise sur le lit et est occupée à faire quelque chose. Faisant le point sur son état de santé, Vivaash a écrit: « Il vient d’être libéré aujourd’hui matin. »

L’acteur de « Bandish Bandits » a été admis à l’hôpital le 29 juin, et cela a été confirmé par son manager à indianexpress.com. « Monsieur a été hospitalisé le 29 juin, mais il se porte bien maintenant. Il y a un patch de pneumonie sur ses poumons et le traitement est en cours. Il pourrait sortir aujourd’hui ou demain », a déclaré le directeur.

Plus tôt, en parlant à Pinkvilla, Ratna a déclaré: «Il va parfaitement bien. Il y a une petite tache sur son poumon, qu’ils ont soignée. Il devrait être libéré d’ici demain, espérons-le. Elle a ajouté: « C’est une pneumonie, mais c’est heureusement très petit et dans un petit coin donc j’espère que cela ne nécessitera pas beaucoup plus de travail. »

L’année dernière, lorsqu’on a signalé la mauvaise santé de Naseer, son fils Vivaan Shah a été contraint de rejeter les rumeurs. Vivaan a écrit dans un tweet le 30 avril 2020, « Très bien tout le monde ! Baba va très bien. Toutes les rumeurs sur sa santé sont fausses. Il va bien. Prier pour Irfan Bhai et Chintu ji. Ils me manquent beaucoup. Sincères condoléances à leurs familles. Nos pensées vont à chacun d’eux. C’est une perte dévastatrice pour nous tous. «

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans « The Tachkent Files » de Vivek Agnihotri, « Ramprasad Ki Tehrvi » et « Mee Raqsam » de Zee5.