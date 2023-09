« Naseeruddin Shah a un mauvais caractère » ; Vishal Bhardwaj jure de ne jamais travailler avec lui mais…

Vishal Bharadwaj est l’un des meilleurs cinéastes de Bollywood. Le cinéaste vedette a travaillé avec de nombreux acteurs talentueux au fil des ans. Depuis Maqbool à Haider – Vishal Bhardwaj a réalisé certains des films les plus critiques. Il est également producteur. Il a soutenu de nombreux films comme celui de Naseeruddin Shah et Arshad Warsi. Ishqiya et plus. Dans une récente interview, Vishal Bharadwaj a parlé de sa collaboration avec des piliers comme Irrfan Khan et Naseeruddin Shah. Il a révélé que Naseeruddin Shah avait du caractère.

Vishal Bharadwaj sur sa collaboration avec Naseeruddin Shah et Irrfan Khan

Dans une interview avec Lallantop, Vishal Bhardwaj a fait l’éloge d’Irrfan Khan et de Naseeruddin Shah et a déclaré qu’ils pouvaient jouer n’importe qui à l’écran. Il a ajouté que Naseeruddin Shah est parfois capricieux et c’est pourquoi il décide toujours de ne plus jamais travailler avec lui. Cependant, le talent de Naseeruddin Shah domine tout et Vishal Bhardwaj est incapable de tenir ce vœu. En hindi, le cinéaste a déclaré : «Inn logon mein jo khaas baat hai ke woh itne bade kalakaar hain ke woh kisi bhi kirdaar ko apne dhang se dhaal lete hain, hala ke Naseer saab shooting pe irritate ho jaate hain kabhi kabhi. Unka temper bada woh hai Har baar unse bolta hoon ab nahi karunga aapke saath kaam, bahut hogaya. Phir jab unka kaam dekhta hoon, Naseer saab ke bina kuch bhi kaam adhura lagta hai. » Il est indéniable que Naseeruddin Shah fait partie des meilleurs acteurs que Bollywood ait jamais vu. Il est considéré comme faisant partie des légendes.

Naseeruddin Shah et Vishal Bharadwaj ont de nouveau collaboré pour le film du cinéaste Charlie Chopra. Il s’agit d’une websérie qui voit Naseeruddin Shah partager l’espace d’écran avec ses fils Vivaan et Imaad. Ratna Pathak Shah fait également partie de la série. La première saison de la série est sur SonyLiv.

Dans le passé, Naseeruddin Shah lui-même a parlé de son caractère. À Humans of Bombay, il a révélé que les parents de Ratna Pathak Shah étaient contre leur mariage en raison de son comportement.

Regardez la vidéo de Naseeruddin Shah parlant de son histoire d’amour avec Ratna Pathak Shah.

En dehors de cela, Naseeruddin Shah a récemment fait la une des journaux en raison de ses commentaires sur des films comme Gadar 2 et L’histoire du Kerala.