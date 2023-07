Nasdaq meilleur premier semestre en 40 ans, propulsé par Apple, Nvidia et Meta

La dernière fois que les valeurs technologiques ont connu un meilleur premier semestre, Pomme vantait son ordinateur de bureau Lisa, IBM était l’entreprise technologique la plus précieuse des États-Unis et Mark Zuckerberg n’était pas né.

Vendredi, le Nasdaq a clôturé les six premiers mois de l’année avec un rallye de 1,5 %, portant ses gains jusqu’à présent pour 2023 à 32 %. Il s’agit du saut le plus important au premier semestre de l’indice à forte composante technologique depuis 1983, lorsque le Nasdaq a augmenté de 37 %.

C’est une réalisation surprenante, compte tenu de ce qui s’est passé dans l’industrie technologique au cours des quatre dernières décennies. Microsoft est devenu public en 1986, déclenchant un boom des logiciels pour PC. Puis vinrent les navigateurs Internet des années 1990, menant aux années de la bulle Internet et à la flambée des prix des actions du commerce électronique, de la recherche et des réseaux informatiques. La dernière décennie a vu l’émergence d’entreprises à méga capitalisation d’un billion de dollars, qui sont aujourd’hui les entreprises les plus précieuses aux États-Unis.

Alors que ces époques antérieures comportaient des rallyes soutenus, aucune d’entre elles n’a eu un début d’année rivalisant avec 2023.

Encore plus étonnant, cela se produit cette année alors que l’économie américaine risque toujours de sombrer dans la récession et de faire face à une crise bancaire, mise en évidence par l’effondrement en mars de la Silicon Valley Bank, le noyau financier d’une grande partie du monde du capital-risque et des startups. La Réserve fédérale a également augmenté régulièrement son taux d’intérêt de référence au plus haut depuis 2007.

Mais l’élan est toujours un moteur en matière de technologie, et les investisseurs ont notoirement peur de passer à côté, même s’ils s’inquiètent simultanément des valorisations mousseuses.

Après une misérable année 2022, au cours de laquelle le Nasdaq a perdu un tiers de sa valeur, la grande histoire était la réduction des coûts et l’efficacité. Licenciements massifs à Alphabet Méta et Amazone ainsi que dans de nombreuses petites entreprises ont ouvert la voie à un rebond des bénéfices et à des perspectives de croissance plus réalistes.

Méta et Tesla qui ont tous deux été martelés l’année dernière, ont plus que doublé de valeur jusqu’à présent en 2023. Alphabet est en hausse de 36 % après avoir chuté de 39 % en 2022.

Aucune de ces sociétés n’était présente la dernière fois que le Nasdaq a connu un meilleur début d’année. Le PDG de Meta Zuckerberg, qui a créé la société anciennement connue sous le nom de Facebook en 2004, est né en 1984. Tesla a été fondée en 2003, cinq ans après Google, le prédécesseur d’Alphabet.

Au début de 2023, l’attention s’est tournée vers l’intelligence artificielle et un flot d’activités autour des chatbots génératifs d’IA, qui répondent aux requêtes textuelles avec des réponses intelligentes et conversationnelles. OpenAI, soutenu par Microsoft, est devenu un nom familier (et était n ° 1 sur la liste Disruptor 50 de CNBC) avec son programme ChatGPT, et les dollars affluent dans Nvidia dont les puces sont utilisées pour alimenter les charges de travail d’IA dans de nombreuses entreprises tirant parti des dernières avancées.

Les actions de Nvidia ont grimpé de 190 % au premier semestre, portant la capitalisation boursière de la société de 30 ans à plus de 1 000 milliards de dollars.

« Je pense que vous allez continuer à voir la technologie dominer parce que nous sommes toujours en effervescence à propos de l’IA », a déclaré Bryn Talkington, associé directeur de Requisite Capital Management, dans une interview avec « Closing Bell » de CNBC jeudi.