NASCAR plats à emporter: Shane van Gisbergen décroche une victoire historique à Chicago

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

CHICAGO – Shane van Gisbergen n’était jamais allé à Chicago, sauf pour une escale à l’aéroport.

Il possédait les rues de la ville dimanche soir.

Le triple champion australien V8 Supercars a remporté la toute première course de rue de la NASCAR Cup Series, devenant ainsi le premier pilote de la Coupe en 60 ans à remporter une course aux points lors de ses débuts en Coupe.

« Je ne sais pas comment le mettre en mots », a déclaré van Gisbergen. « Quelle journée incroyable. »

Sur des pneus plus frais, van Gisbergen a dépassé Justin Haley lors du redémarrage des heures supplémentaires – NASCAR a réduit la durée de course prévue de 100 à 75 tours pendant la course car il est devenu évident qu’ils n’obtiendraient pas l’événement retardé par la pluie avant l’obscurité – dans un événement qui a parcouru 78 tours.

Chase Elliott a terminé troisième, suivi de Kyle Larson et Kyle Busch.

À retenir de la course de rue de Chicago :

Gros bouleversement pour Project91

Trackhouse Racing n’aligne sa voiture n ° 91 que pour quelques courses par an dans le cadre de ce qu’il appelle « Project91 » pour amener des coureurs de renommée internationale à NASCAR.

Le Néo-Zélandais de 34 ans n’avait jamais couru en NASCAR mais Justin Marks le voulait car la voiture actuelle de la Coupe est relativement similaire à une Supercar.

« Vous en rêvez toujours, mais ces gars-là sont bons », a déclaré van Gisbergen à propos de ce qu’il pensait de ses chances. « Les pilotes sont très bons maintenant sur les circuits routiers. J’étais toujours confiant. Je savais que l’équipement était bon, l’équipe est géniale et je devais juste faire le travail. »

‘C’est ce dont tu rêves’ Shane van Gisbergen a réfléchi après être devenu le premier pilote depuis 1963 à remporter son premier départ en Coupe en carrière.

Au début de la course, van Gisbergen s’est fait dépasser par deux pilotes car il n’était pas assez agressif. Il était 18e au tour 52 mais avec des pneus plus frais que beaucoup, il s’est frayé un chemin à travers le peloton pour se battre pour la victoire.

« J’étais trop gentil avec les gens », a déclaré van Gisbergen à propos de son dépassement précoce. « Au fur et à mesure que la course avançait, je me sentais plus à l’aise et plus conscient de la façon dont les pilotes couraient et de l’espace qu’ils laissaient.

« C’était difficile de revenir (sur le terrain). Je ne savais pas vraiment qui étaient les gens. … J’essayais juste de passer. »

Il a laissé les autres concurrents impressionnés.

« Il va rentrer chez lui et dire à tous ses amis à quel point nous sommes mauvais », a déclaré Elliott. « C’était une clinique. »

Short Haley One Spot

Haley, qui est 23e au classement, a failli réussir sa propre surprise, mais il ne pensait pas pouvoir retenir van Gisbergen.

« Qu’est-ce que tu vas faire? » dit Haley. « Il avait des pneus plus frais de 16 tours. … De quoi être déçu? »

Points forts de Grant Park 220 NASCAR est entré dans l’histoire dimanche soir avec sa toute première course de rue à Chicago, où Shane van Gisbergen a pris le drapeau à damier.

Haley a remporté une course raccourcie par la pluie à Daytona en 2019 lorsqu’il est resté dehors et que tout le monde s’est arrêté avant qu’une tempête ne mette fin à la course.

« Je n’ai pas l’impression que c’était une perte totale », a déclaré Haley. « Nous avons quand même terminé deuxièmes. Mais j’aurais vraiment aimé être meilleur. Mais cela revient simplement à être dans cette position plus souvent. »

NASCAR l’obtient

Il semblait que la course n’aurait pas lieu dimanche à cause de fortes tempêtes avec quelques centimètres de pluie, mais NASCAR a réussi à éliminer l’eau stagnante de la piste et à démarrer avec les voitures sur des pneus pluie.

NASCAR a changé tous les redémarrages en un seul fichier, mais au-delà de cela, il n’y avait pas beaucoup de différence – à l’exception de la décision de réduire la course à 75 tours.

Cela a blessé certains pilotes qui ne s’étaient pas arrêtés avant que NASCAR ne prenne la décision, ce qui a mis 11 voitures devant Christopher Bell, qui avait été le leader toute la journée et a balayé les deux premières étapes. Bell a été pris dans quelques épaves et a vu une victoire potentielle s’échapper.

Cela a permis à Haley, Elliott et Busch de terminer dans le top 5.

« Un résultat décent compte tenu de la qualité du travail que j’ai fait au cours des 48 dernières heures », a déclaré Elliott, qui a accidenté sa voiture principale lors des qualifications, puis a également heurté une barrière de pneus pendant la course.

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

Top des histoires NASCAR de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Série de coupe NASCAR Chase Elliot Kyle Larson