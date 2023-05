NASCAR plats à emporter: Kyle Larson remporte 1 million de dollars All-Star à North Wilkesboro

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

NORTH WILKESBORO, Caroline du Nord – Le lieu était le match des étoiles dimanche soir.

North Wilkesboro Speedway, qui a accueilli pour la dernière fois un événement NASCAR Cup Series en 1996, était électrique pour la NASCAR All-Star Race, un événement d’exposition d’un million de dollars à gagner qui présente principalement des vainqueurs de course des 15 mois précédents et d’anciens champions.

Kyle Larson était le seul pilote qui semblait avoir une étincelle alors qu’il menait les 96 derniers tours et 145 des 146 derniers circuits de la course de 200 tours devant une foule à guichets fermés d’environ 30 000 personnes.

« L’ambiance était tout simplement incroyable, et la course aussi a été rapide », a déclaré Larson. « C’était amusant. C’était amusant que ma voiture soit si bonne. C’était juste une super soirée. »

Points à retenir de la victoire du pilote Hendrick Motorsports alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée devant ses coéquipiers de 23XI Racing Bubba Wallace et Tyler Reddick. Chase Briscoe a terminé quatrième et Chase Elliott cinquième.

Larson si dominant

Le champion de la Coupe 2021 a remporté la course des étoiles pour la troisième fois de sa carrière, avec celle-ci avec une marge de victoire de 4,537 secondes.

« C’est juste cool de dominer comme ça et de le faire un peu comme vous avez vu des gens dominer les courses dans les années 80 et 90 », a déclaré Larson.

Il a effectué environ 15 tours sous avertissement et a dû aller à l’arrière en raison d’une pénalité pour excès de vitesse, mais s’est rapidement frayé un chemin à travers le peloton, possédant une avance de 12 tours lorsqu’un avertissement de compétition a été lancé au tour 100.

Croisières Kyle Larson Découvrez les derniers tours de la course NASCAR All-Star au North Wilkesboro Speedway.

Larson n’a jamais abandonné la tête, sauf lors des stands sous l’avertissement de la compétition.

« Quand je lapais les gens, je pouvais rouler dedans [to the corner] si rapide à l’entrée », a déclaré Larson.

Wallace a dit qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour attraper Larson.

« Il vient de repartir lors de ce redémarrage [after the competition caution] », A déclaré Wallace. « Aurais-je pu essayer d’être plus agressif et de l’éloigner? Je ne pense pas que cela aurait eu de l’importance.

« Je pense qu’il aurait juste retraversé le terrain. »

23XI Racing presque là

Wallace et Reddick n’en avaient pas autant que Larson, mais placer les voitures 23XI Racing deuxième et troisième devait être considéré comme une bonne journée.

« Nous n’avions tout simplement pas le plein potentiel dont nous avions besoin », a déclaré Wallace. « Pour sortir d’ici en second? Nous le prendrons. »

Reddick a dit qu’il aurait aimé voir ce qu’il aurait pu faire s’il n’était pas embourbé dans la circulation.

Faits saillants de la course des étoiles NASCAR Le retour à North Wilkesboro pour la NASCAR All-Star Race a été un week-end inoubliable alors que Kyle Larson a dominé pour la victoire.

« Il était plutôt bon », a déclaré Reddick. « Cela aurait été intéressant de voir si les rôles étaient inversés, ce qui se serait passé si nous étions devant et qu’il essayait de nous renverser.

« De toute évidence, ils étaient vraiment forts. Ils ont fait du bon travail pour traverser le terrain en étant agressifs. J’aurais dû être un peu plus agressif de mon côté. »

Enchevêtrement McDowell-Gibbs

Dans la course Open pour les pilotes qui n’avaient pas obtenu d’offre automatique pour l’événement principal, Ty Gibbs est entré dans Michael McDowell, qui est ensuite entré dans Justin Haley.

La voiture de McDowell a été endommagée et lorsque Ty Gibbs a tenté de le chevaucher, McDowell a pincé Gibbs près du mur intérieur mais ne l’a pas détruit. Gibbs a ensuite terminé deuxième et s’est qualifié pour l’événement principal tandis que McDowell a été éliminé.

« Je n’allais tout simplement pas lui faire signe », a déclaré McDowell à propos de la stratégie de représailles. « J’allais lui faire faire le tour par l’extérieur et il voulait encore essayer de passer par le bas, qu’il installait lui-même, et j’aurais dû le renverser dans les tonneaux [of sand by the inside wall] et l’a appelé bon. »

Pensées rapides Bob Pockrass analyse ce qui devrait être le prochain pour North Wilkesboro Speedway.

Gibbs a déclaré que McDowell l’avait rencontré il y a plusieurs semaines à Martinsville.

« Je comprends à 100% sa frustration », a déclaré Gibbs. « Je l’ai écarté. Ils nous ont clôturés et nous ont complètement détruits pour le 18e à Martinsville de nulle part. C’est juste une expérience d’apprentissage »,

McDowell a déclaré qu’il en aurait fini la semaine prochaine.

« Il l’a dépassé », a déclaré McDowell. « Je l’ai dépassé cent fois. Ce n’est pas un truc qui fait trembler la Terre. C’est juste nul pour moi, j’étais du mauvais côté. »

