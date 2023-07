NASCAR navigue avec des hauts et des bas lors de la première course de rue de Chicago

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

CHICAGO – La seule chose qui manquait à l’empreinte de la course de rue NASCAR Chicago était une montagne russe.

Mais il n’était pas nécessaire que les personnes présentes ressentent beaucoup de hauts et de bas. Et au final, ce fut un frisson.

« Bien sûr, beaucoup de choses se sont déroulées comme prévu [and] il y a eu certaines choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, évidemment avec la météo », a déclaré le vice-président senior de NASCAR, Ben Kennedy.

« Nous allons avoir beaucoup de plats à emporter de ce week-end, ce qui, je pense, sera vraiment bon. Ce que j’ai vu jusqu’à présent, certainement de la part des fans et de beaucoup de gens de l’industrie, a été positif. »

Avec 24 heures de pluie supérieures à ce que la ville reçoit généralement pendant tout le mois de juillet, le premier festival de courses de rue de NASCAR a vu ses deux principaux actes musicaux annulés, une course raccourcie par la pluie et une autre retardée par la pluie.

Une fois que le Grant Park 220 a commencé dimanche, un peu plus d’une heure plus tard que prévu initialement – d’abord sur une surface humide puis sur une surface principalement sèche – ce fut une course décente.

Une série d’avertissements a forcé la main de NASCAR à raccourcir la course à cause de l’obscurité. Au tour 46, NASCAR a décidé de réduire la distance prévue de la course de 100 tours à 75 tours.

« Nous sommes plus que satisfaits de la manière dont la décision a été prise dans cette affaire », a déclaré Steve O’Donnell, directeur de l’exploitation de NASCAR. « Certainement, cela peut être remis en question chaque fois que vous devez le faire, mais j’ai l’impression que le processus s’est bien déroulé.

« Nous aurions aimé obtenir les 100, mais nous voulions être aussi justes que possible pour les fans et ne pas nous mettre dans une position où nous recevons des questions sur les raisons pour lesquelles vous courez dans le noir. »

La course est en fait entrée en prolongation grâce à un avertissement au tour 73, et au moment où Shane van Gisbergen a franchi la ligne d’arrivée au tour 78, il faisait à peu près aussi sombre que NASCAR aurait pu courir de toute façon.

Ce n’était pas la seule controverse légère car NASCAR a eu son premier problème de piste bloquée sur le parcours de la rue lorsque quelques pilotes ont fait naufrage et que le reste du peloton a dû s’arrêter momentanément. Au lieu que NASCAR essaie de déterminer qui s’est mélangé à quel moment, NASCAR a simplement utilisé la composition de la ligne de notation précédente – qu’il utiliserait pour déterminer la composition, puis décider si tout le monde continuait à une vitesse raisonnable – et en a fait l’ordre.

Cela a frustré certains pilotes, mais Kyle Larson l’a bien dit : « C’est ce que c’est, et finalement je me suis dit : ‘Merde, reprenons la course à ce stade. Nous perdons la lumière du jour.' »

Ce n’était pas une course où ils pouvaient perdre des tours avec ce débat et trier l’ordre. Et alors que la lumière du jour commençait à disparaître et que les tours s’écoulaient, van Gisbergen en a fait une finition palpitante.

Pour les fans de ce sport, ils ont regardé avec étonnement le Néo-Zélandais dépasser les voitures en route pour remporter ses débuts en Coupe. Pour ceux qui ne connaissaient peut-être pas trop le sport, ils ont vu une passe pour la victoire lors d’un redémarrage avec deux tours à faire.

« Quelle expérience dans la foule ici », a déclaré van Gisbergen. « C’était tellement cool. C’est ce dont tu rêves. »

NASCAR ne pouvait probablement pas demander beaucoup plus compte tenu des circonstances. Le beau temps aurait certainement été préférable, mais il a traversé cette course sans problèmes majeurs avec la piste et sans grosses polémiques.

Certes, NASCAR a un petit défi de relations publiques sur la façon de gérer le fait que le concert de The Chainsmokers samedi soir et le concert de Miranda Lambert dimanche après-midi ont été annulés en raison de la météo. La raison pour laquelle les prix des billets étaient de 269 $ et plus était à cause de ces concerts. La question de savoir si NASCAR fera quelque chose pour les détenteurs de billets en raison de ces annulations était encore en cours de détermination dimanche soir.

Une partie de la frustration du week-end découlait également de l’existence de deux points de vue différents sur la façon de gérer la foudre samedi lors de la course Xfinity. La politique de NASCAR est de reprendre les activités 30 minutes après la dernière frappe dans un rayon de huit milles. Mais le département des parcs de la ville voulait que l’installation soit évacuée en raison de la menace de plus de foudre, selon les responsables de NASCAR. Cela a conduit la sécurité à dire aux fans que la course avait été annulée et qu’ils devaient partir avant que NASCAR ne puisse comprendre quoi faire, reportant finalement au dimanche matin (puis ne reprenant jamais à cause des fortes pluies).

« C’est certainement nouveau pour nous », a déclaré Kennedy. « C’est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Naturellement, nous en tirerons beaucoup d’enseignements en pensant à l’avenir. »

L’accord avec la ville est de trois ans avec deux années d’option supplémentaires. Mais il existe une clause de résiliation qui permet à chaque partie de marcher 180 jours avant l’événement (qui serait le 1er janvier).

Pensées rapides avec Bob Pockrass

Rien n’indique que la course ne reviendra pas en 2024. Alors que NASCAR a eu du mal à conclure l’accord avec le bureau du maire qui a frustré certains échevins de Chicago, il semble avoir de bonnes relations avec le nouveau maire Brandon Johnson et son administration.

NASCAR a fait de son mieux pour incorporer autant d’éléments de Chicago que possible, y compris en utilisant des artistes locaux pour concevoir les trophées. NASCAR a également obtenu le soutien d’entreprises locales – le président de McDonald’s a assisté à son premier événement NASCAR.

La question de savoir si les 50 millions de dollars dépensés le week-end en valaient la peine sera déterminée dans les années à venir. Cela dépendra en grande partie de la question de savoir si l’événement augmentera la base de fans qui regarderont régulièrement les courses et envisageront de participer à plus d’événements (ce qui pourrait alors également avoir un impact sur les revenus de parrainage et les revenus de diffusion).

« Il est important d’amener le produit aux fans et de pouvoir l’amener dans ces villes et y exposer de nombreux nouveaux fans », a déclaré le propriétaire vainqueur de la course, Justin Marks, connu pour sa pensée hors des sentiers battus.

« J’ai été un grand fan de la course de rue de Chicago, le concept de course de rue NASCAR dès le départ. J’en suis un grand partisan, et je pense qu’ils l’ont fait sortir du parc. »

Penser a voix haute

La décision de NASCAR d’appeler l’officiel de la course Xfinity deux tours avant la mi-course aurait pu être controversée, mais aucun de ceux qui auraient pu avoir la chance de battre le vainqueur Cole Custer ne semblait se plaindre.

Les pilotes savaient déjà que la course avait été reportée d’un jour. NASCAR aurait pu leur demander de terminer ces deux tours avec prudence, mais si tel était le plan, le simple fait de l’appeler semblait tout aussi simple – et plus sûr compte tenu de l’eau stagnante sur la piste.

Était-ce malheureux ? Oui. Mais c’était un cas où la décision de NASCAR de s’écarter de ses règles avait du sens et n’aurait probablement pas changé le résultat.

Dans les nouvelles

– Legacy Motor Club a perdu son appel sur la pénalité de 60 points à Erik Jones et une amende de 75 000 $ et une suspension de deux courses au chef d’équipe Dave Elenz pour une violation de serre constatée après la course à WWTR Gateway. Elenz a servi la deuxième course de la suspension à Chicago et reviendra à Atlanta ce week-end.

– Ryan Blaney a déclaré qu’il se sentait groggy et souffrait de symptômes de type commotion cérébrale après avoir été durement frappé contre un mur de béton la semaine dernière à Nashville. Au centre de soins après l’accident, NASCAR lui a demandé de suivre le Dr Micky Collins dans le cadre de sa procédure. Blaney a dit qu’il n’avait pas rendu visite à Collins en personne et qu’ils n’étaient jamais arrivés au point où ils pensaient qu’il devrait s’asseoir, mais Collins n’a pas aimé une partie de ce qu’il a vu dans les yeux de Blaney et a suggéré des exercices et des choses que Blaney pourrait faire. pour récupérer plus rapidement. Blaney a déclaré qu’il se sentait à 100% vendredi.

Statistique du jour

La dernière fois qu’un pilote a gagné lors de ses débuts en série remonte à 1963, lorsque Johnny Rutherford a remporté une course de qualification à Daytona qui était une course aux points.

Ils l’ont dit

« Il a fait un spectacle et c’était cool à voir, et je pense que quand un gars comme ça peut entrer et vous botter le cul à votre propre jeu, cela montre que nous avons tous de la place pour nous améliorer. » —Kyle Larson sur Shane van Gisbergen

