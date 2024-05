NASCAR inflige une amende de 75 000 $ à Stenhouse pour combat d’après-course

CONCORD, Caroline du Nord (AP) — Ricky Stenhouse Jr. a été condamné mercredi à une amende de 75 000 $ par NASCAR pour s’être battu avec Kyle Busch après la course All-Star au North Wilkesboro Speedway. Le père de Stenhouse, qui a rejoint la bagarre, a été suspendu indéfiniment.

L’amende de 75 000 $ était la plus importante jamais infligée par NASCAR pour bagarre.

Busch n’a pas été pénalisé pour son action lors de la course de dimanche soir.

Les deux se sont emmêlés dans le premier tour, puis Busch a semblé délibérément détruire Stenhouse dans le deuxième tour. Stenhouse a garé sa Chevrolet endommagée dans le stand de Busch et a grimpé de manière agressive sur l’échelle de l’observateur et a échangé des mots avec les membres de l’équipage de Busch.

Stenhouse s’est ensuite précipité vers son véhicule de transport, laissant sa voiture être remorquée jusqu’aux stands.

Il a également prédit qu’il serait de retour après la course pour affronter Busch. Les deux hommes ont échangé de brefs mots avant que Stenhouse, vêtu d’un short et d’un t-shirt, ne décroche un crochet du droit sur Busch et qu’une mêlée éclate impliquant des membres des deux équipes. Le père de Stenhouse, qui n’a aucune affiliation avec l’équipe, s’est ensuite attaqué à Busch en lui lançant des coups de poing.

NASCAR a également suspendu mercredi le mécanicien de Stenhouse Clint Myrick pour huit courses et le préparateur moteur Keith Matthews pour quatre courses.

Stenhouse, dans le combat, a juré de détruire Busch ce dimanche lors du Coca-Cola 600 au Charlotte Motor Speedway.

«Apportez-le», répondit Busch. « Je suis aussi nul que toi », ce qui implique que les deux pilotes ne connaissent pas de bonnes saisons.

Aucun des deux pilotes n’a remporté de course cette saison. Busch est 13e au classement par points et Stenhouse, une équipe monoplace, est 26e.

Le propriétaire de la voiture de Busch ne prend cependant pas cette menace de Stenhouse à la légère. Richard Childress a juré de combattre Stenhouse lui-même s’il s’approche de la voiture de Busch au Charlotte Motor Speedway.

La Coca-Cola 600 est la plus longue course de Cup Series au programme, donc Busch et Stenhouse auront suffisamment de temps pour se retrouver sur la piste de 1,5 mile. NASCAR, sans aucun doute, gardera un œil sur les pilotes en conflit.

