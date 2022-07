NASCAR dans les rues de Chicago avec une course au centre-ville

CHICAGO (AP) – Ben Kennedy voit grand. Comme dans les grandes villes, grandes idées et grands projets.

C’est ainsi que NASCAR et Chicago se sont réunis.

Kennedy a joué un rôle déterminant dans NASCAR en apportant une course de rue sans précédent au centre-ville de Chicago l’année prochaine lors de sa 75e saison dans un autre changement radical à son calendrier autrefois figé.

“Nous voulons être audacieux et innovants lorsque nous pensons à de nouveaux sites et à de nouveaux concepts vers lesquels nous allons”, a déclaré Kennedy, l’arrière-petit-fils de 30 ans du fondateur de NASCAR, Bill France. “C’est le numéro 1 sur la liste pour nous en ce moment, et ce sera certainement l’événement le plus attendu de notre saison et l’un des plus grands événements sportifs de notre pays en 2023.”

La Cup Series se déroulera dans le contexte du lac Michigan et de Grant Park le 2 juillet prochain dans le cadre d’un accord de trois ans avec la ville de Chicago. Il sera associé à une course de voitures de sport IMSA la veille, ainsi qu’à des options de musique et de divertissement situées le long du parcours urbain de 12 virages et de 2,2 milles.

“L’opportunité d’apporter quelque chose d’aussi unique que NASCAR à la ville de Chicago, et je pense que ce sera l’un de ces parcours de course emblématiques … nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité”, a déclaré mardi la maire Lori Lightfoot lors d’une conférence de presse en plein air. annonçant l’événement.

Le parcours comprendra Lake Shore Drive, Michigan Avenue et South Columbus Drive, où la ligne de départ/d’arrivée et la route des stands seront situées directement en face de Buckingham Fountain. Il traversera Grant Park et s’approchera de la bordure nord de Soldier Field – site de la seule autre course de la Cup Series à avoir eu lieu au centre-ville de Chicago, en 1956.

Kennedy a déclaré que NASCAR serait le promoteur, ce qui signifie généralement la partie responsable de tous les coûts de production de la course. Interrogé sur le prix de la ville, Lightfoot a répondu: «Nous allons travailler sur les détails à ce sujet avec NASCAR. Une fois que nous aurons ces détails, nous serons heureux de les partager avec vous.

L’annonce de Chicago intervient après le succès de la course d’exposition de NASCAR en janvier à l’intérieur du Los Angeles Memorial Coliseum qui reviendra pour une deuxième course en 2023. Kennedy a déclaré à l’Associated Press qu’il avait commencé à travailler à la fois sur le Coliseum et la course de rue de Chicago en 2019.

Cela fait partie des changements radicaux de NASCAR à son calendrier ovale lourd, d’abord en ajoutant à la fois une course de terre au Bristol Motor Speedway et des parcours routiers supplémentaires et maintenant un tout nouveau concept. On dirait qu’il prévoit de continuer aussi.

“Nous voulons continuer à explorer de nouveaux marchés”, a déclaré Kennedy. « Nous avons beaucoup parlé du nord-ouest du Pacifique. Nous avons beaucoup parlé de la région du Nord-Est. C’est un marché important pour nous. Mais même à l’international aussi.

« Je ne sais pas s’il y aura un jour, du moins à court terme, où nous irons forcément outre-mer. Mais il pourrait y avoir une opportunité pour nous dans le futur d’aller au nord de la frontière jusqu’au Canada ou d’aller au Mexique.

NASCAR le mois dernier a confirmé que le Coliseum reviendrait en janvier prochain, mais le reste du calendrier 2023 n’a pas encore été annoncé. Le parcours urbain de Chicago remplacera la course sur route à Road America dans le calendrier de la Coupe.

Road America dans le Wisconsin a accueilli la Cup Series les deux dernières saisons le même week-end. En s’installant au centre-ville de Chicago, NASCAR maintient une course dans la région du Midwest tout en revenant sur un marché convoité. NASCAR a organisé 19 courses de Coupe au Chicagoland Speedway à Joliet, à 45 miles de route du centre-ville.

NASCAR avait tenté de susciter l’intérêt du marché et avait même fait de Chicagoland la course d’ouverture des séries éliminatoires en 2011. Mais la piste était tout simplement trop éloignée du centre-ville pour attirer un nouveau public et NASCAR s’est retirée après la saison 2019.

“C’est l’un des trois premiers marchés pour nous, franchement dans le monde entier, pour les fans de NASCAR”, a déclaré Kennedy.

La décision d’organiser une course au centre-ville de Chicago présente toutes sortes de défis logistiques pour NASCAR, principalement centrés sur la sécurité des pilotes et des fans. Kennedy a déclaré que NASCAR avait demandé à des experts en conception, développement, compétition et asphalte d’examiner la surface, et il a estimé que les routes étaient en “très bon état” lorsqu’il a fait le tour de Grant Park mardi.

“Ce sera très amusant de comprendre ce qu’il faudra pour réussir ici”, a déclaré Bubba Wallace, qui pilote pour 23XI Racing, qui appartient en copropriété à l’ancienne star des Chicago Bulls, Michael Jordan. “Nous allons tourner à gauche et à droite, passer devant des monuments emblématiques, et rien que le bruit des moteurs qui rugissent et se répercutent sur les bâtiments ici, ça va être très amusant.”

