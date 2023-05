NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race à North Wilkesboro Faits saillants | NASCAR sur FOX

Détails de la vidéo

Le retour à North Wilkesboro pour la NASCAR All-Star Race a été un week-end inoubliable. Kyle Larson a dominé et mené 145 tours sur 200 pour remporter la All-Star Race 2023. Il a également remporté un million de dollars. Cela en a fait sa troisième victoire dans la course All-Star. Ce fut une course très propre avec une seule épave impliquant Ricky Stenhouse Jr. Cette victoire de Kyle Larson en a fait la 11e victoire All-Star de Hendrick Motor Sports, qui est la plus importante de tous les temps.



IL Y A 3 MINUTES・NASCAR Cup Series・7:24