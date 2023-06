NASCAR Cup Series : Faits saillants de Toyota/Save Mart 350 | NASCAR sur FOX

Détails de la vidéo

Le DoorDash 250 était une course sur route passionnante. Cela s’est terminé avec seulement deux avertissements, Denny Hamlin ayant subi les pires dégâts avec 19 tours à faire et n’a pas pu terminer la course. La course n’a pas été si mauvaise pour Denny Hamlin car il a pu remporter la victoire de l’étape 1, Kyle Busch a poursuivi son succès et a remporté l’étape 2, ce qui en fait sa deuxième victoire d’étape de la saison et sa première victoire d’étape à Sonoma. Alors que la course se poursuivait, Martin Truex Jr. a montré sa détermination en fin de course alors qu’il prenait la tête et ne regardait pas en arrière. Martin Truex Jr. a réussi à remporter la victoire Toyota / Save Mart 350, ce qui en fait sa deuxième victoire de l’année.



