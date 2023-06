NASCAR Cup Series : Faits saillants de l’Ally 400 | NASCAR sur FOX

Détails de la vidéo

Après avoir pris une semaine de congé, la NASCAR Cup Series était de retour pour la seconde moitié de la saison. Il y a eu quatre avertissements avec deux grosses épaves pendant la course, le pire impliquant Ryan Blaney qui a percuté le mur au 147e tour de l’étape 2. Tyler Reddick a réussi à remporter la victoire de l’étape 1, sa troisième victoire d’étape de la saison. Denny Hamlin a remporté sa quatrième victoire d’étape de la saison après avoir remporté l’étape 2. Alors que la course continuait, Denny Hamlin et Ross Chastin se sont battus pour la tête et Ross Chastin a pris la tête de Hamlin avec 70 tours à faire et n’a jamais regardé en arrière. Ross Chastin a remporté la victoire de l’Ally 400. Il s’agissait de sa troisième victoire en carrière et de sa première victoire depuis Talladega en 2022.



