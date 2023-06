1. Alors… Chase Briscoe. Voici une question à ce sujet — quand vous deux avez annoncé la nouvelle, l’équipe a reconnu avoir commis des actes répréhensibles et ne fera pas appel. Y a-t-il une indication que Briscoe aurait pu utiliser la pièce contrefaite lors de courses précédentes ? En d’autres termes, si un gars n’a plus de stéroïdes, les performances ne seront pas les mêmes. Si Briscoe a maintenant toutes les parties légales, ne le verrons-nous pas aussi bien? Ou est-ce que c’est couper les cheveux ?

Jeff : Le problème pour Briscoe est qu’il n’était pas très performant de toute façon. Ses voitures n’ont pas été compétitives cette saison, ce que l’on peut dire également pour certains des coéquipiers de Briscoe à Stewart-Haas Racing. Lors de l’utilisation de la pièce en question, Briscoe a terminé 20e du Coke 600. Mais pour répondre à votre question, il est peu probable que ce soit la première fois que Briscoe utilisait la pièce et vous supposeriez également qu’il n’était pas la seule voiture SHR à courir lui non plus (pourquoi l’équipe ne ferait-elle cela que pour l’une de ses quatre voitures ?). Cela dit, chaque équipe compétitive fait quelque chose. Sinon, comment seraient-ils plus rapides que les autres ? C’est juste une question de savoir s’ils se font prendre. Lorsque NASCAR ne prend que deux des voitures pour un démontage complet chaque semaine, ils ne vont pas attraper une partie de ce qui se passe dans le garage.

Jordan: La performance de Briscoe a été omniprésente cette saison, s’étirant là où il court mal, suivie de poussées où il est en hausse, puis il recommence à mal courir. C’est assez déroutant, sans rythme ni raison pour laquelle les sautes dramatiques. C’est une longue façon de dire qui sait à quoi s’attendre à l’avenir.

2. Corey LaJoie reprendra la voiture de Chase Elliott cette semaine. Vous avez déjà fait l’éloge de LaJoie en tant que choix de longue haleine dans cette colonne, mais il y a du buzz autour de lui étant dans une bonne voiture maintenant. Jeff a même écrit « LaJoie a suggéré un jour que s’il avait la même voiture que Denny Hamlin, il gagnerait des courses. » Est-il un cheval noir cette semaine? (PRIME: Cool histoire sur lui ici)

Jeff : LaJoie pourrait certainement bien courir, mais s’attendre à ce qu’il gagne dans la voiture de quelqu’un d’autre pour un rôle de remplaçant unique? Cela semble être un défi de taille. Ce n’est pas impossible, mais aussi peu probable. Si LaJoie réussissait cela, cela deviendrait l’une des histoires NASCAR de tous les temps et ferait parler de lui de la même manière que Jamie McMurray avait gagné dans la voiture de Sterling Marlin en 2002. Mais même à +3500 cotes, je ne suis pas sûr que ça vaut le risque. LaJoie est à +135 pour se classer parmi les 10 premiers cette semaine, ce qui semble plus réaliste.

Jordan: LaJoie gagner dimanche serait un bouleversement de tous les temps et une sacrée histoire. Mais bien que ce ne soit pas impossible, cela ne semble pas non plus réaliste. Ce qui est réaliste, c’est que LaJoie se qualifie bien, court dans ou autour du top 10 de toutes les courses et repart avec une bonne finition. Il le fait, ce sera considéré comme une journée record – renforçant encore l’idée qu’il mérite d’être régulièrement accompagné par une équipe de haut niveau.

NOOB QUESTION DE LA SEMAINE : Comment LaJoie n’a-t-il pas eu la chance d’être dans une bonne voiture jusqu’à présent ? Surtout si NextGen uniformise les règles du jeu ?

Jeff : LaJoie n’est pas riche et n’a pas beaucoup de sponsors derrière lui (certains, mais pas assez), ce qui signifie qu’il doit en grande partie gravir les échelons en fonction des résultats. Et lorsque vous partez du bas avec des équipes de retardataires, cela peut être long et lent. C’est pourquoi il « accumule des centimes » depuis des années maintenant. LaJoie n’est plus jeune non plus (31 ans), ce qui signifie qu’il peut se faire passer pour des prospects chauds que les équipes veulent intégrer dans leurs systèmes. Cela dit, son stock a continué d’augmenter et il ne serait pas surprenant de le voir améliorer sa conduite en tant qu’agent libre en attente.

Jordan: Comme Jeff l’a expliqué, les circonstances n’ont pas joué en faveur de LaJoie. Mais cette saison, il a impressionné beaucoup de gens et s’il continue à ce niveau, il finira par s’assurer l’opportunité avec une grande équipe qu’il convoite depuis longtemps. Il sera intéressant de voir quel sera son prochain mouvement, car il a l’impression qu’il est sur le point de finalement percer.

3. Qui est votre choix pour gagner cette course à un Chase ?

Jeff : La course inaugurale de Gateway l’année dernière a vu huit pilotes différents mener des tours à deux chiffres, ce qui ne nous donne pas grand-chose sur quoi nous appuyer. Donc, en regardant ce week-end, je me pencherais vers une comparaison Phoenix ou Richmond du début de cette saison. Les deux meilleurs leaders du tour dans ces deux courses ? Kyle Larson et William Byron. Sans surprise, ce sont les deux favoris ce week-end. Ce n’est pas un choix très intéressant, mais j’irai avec Larson.

Jordan: Avec la façon dont Larson et Byron ont couru d’une semaine à l’autre, vous devez les classer comme co-favoris. Mais qu’en est-il du vainqueur de la semaine dernière, Ryan Blaney ? Il a terminé deuxième à Phoenix plus tôt cette année et entre dans le week-end ne portant plus le poids d’une longue séquence sans victoire sur ses épaules. Et pour une raison quelconque, il n’est pas rare qu’un pilote mette fin à sa sécheresse sans victoire, puis gagne rapidement à nouveau. Kevin Harvick l’a fait l’été dernier.

4. Jordanie a eu une belle histoire sur l’agence libre NASCAR et le nom de Zane Smith est apparu. Il est déjà apparu ici pour sa domination dans la série de camions. Combien d’autres courses de Cup Series pourrions-nous le voir cette saison avant qu’il n’obtienne éventuellement sa propre voiture l’année prochaine?

Jeff : Smith a été annoncé comme obtenant sept départs en Coupe cette saison et il en a déjà fait cinq. Cela dit, il pourrait certainement y avoir une opportunité pour plus. Tout dépend de choses comme le parrainage, les sièges ouverts et ce que Ford pourrait vouloir faire.

Jordan: Smith va courir à plein temps en Cup en 2024. La seule inconnue est pour quelle équipe Ford il pilotera.

Suivi NOOB: Est-il plus facile pour quelqu’un comme Josh Berry de passer de Xfinity à la Cup Series que pour Smith de passer de Trucks à Cup à cause de la voiture qu’il conduit?

Jeff : Cela dépend à qui vous demandez. Auparavant, Xfinity était le meilleur chemin vers la Coupe parce que les voitures roulaient de manière si similaire, mais maintenant avec la Next Gen, elles ne se ressemblent pas beaucoup. On dit que la façon dont les conducteurs essaient de faire du side-draft dans les camions est un style de course plus similaire. Cela dit, le niveau de talent est plus élevé dans Xfinity que dans Trucks, ce sont donc toujours des voies viables. Personnellement, je voudrais voir un pilote obtenir au moins une saison complète de Xfinity avant de passer à la Coupe, mais cela ressemble de plus en plus à une mentalité de la vieille école.

Jordan: C’est une question intéressante car il n’y a pas de voie standard vers la Coupe, souvent en fonction des compétences d’un pilote et de l’opportunité qu’il a devant lui. Par exemple, l’ascension de Smith sur l’échelle de développement a commencé par un passage à temps partiel dans Xfinity où il a suffisamment impressionné pour faire un tour à plein temps dans la série Truck. Comparez cela à Ty Gibbs, qui a complètement sauté la série Truck pour aller directement à Xfinity où il n’a ensuite couru qu’une seule saison complète avant d’être promu en Cup.

(Photo du haut : Sean Gardner/Getty Images)