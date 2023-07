NASCAR à emporter: William Byron remporte la quatrième victoire en tête de la Coupe à Atlanta

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

HAMPTON, Ga. – William Byron a eu une comédie d’erreurs au début qui lui a fait perdre un tour, mais son équipe Hendrick Motorsports a bien joué la stratégie et il a été solide en menant 13 tours sous drapeau vert avant que la pluie ne commence à frapper Atlanta Motor Speedway et sceller sa victoire dans une épreuve écourtée par la pluie.

Byron a fait tomber un membre de l’équipe des stands par-dessus le mur des stands en essayant d’attraper un pneu, une violation qui l’a envoyé tôt à l’arrière du peloton. Alors qu’il essayait de se frayer un chemin à travers le terrain, il a fini par entrer en contact avec Corey LaJoie et a filé, a subi une crevaison et a fait un tour de retard.

Il a finalement récupéré son tour et est ensuite resté à l’écart après la fin de l’étape 2, le plaçant quatrième parmi un groupe de pilotes sachant qu’ils s’arrêteraient sous le vert plus tôt que le reste du peloton si la pluie ou un autre avertissement ne se produisait pas.

Byron a pris la tête en quelques tours et a retenu Daniel Suarez et d’autres challengers jusqu’à ce qu’un accident derrière lui fasse ressortir la prudence, puis de fortes pluies ont suivi, obligeant NASCAR à annuler la course après 185 des 260 tours prévus.

« Une nuit folle », a déclaré Byron en résumant sa journée.

Ce fut ce type d’année pour Byron alors qu’il remportait sa quatrième victoire de la saison.

« Tout ce que nous avons fait jusqu’à présent est génial, mais si nous craignons à partir de maintenant, ce ne sera pas amusant », a déclaré Byron. « Alors j’espère que nous continuerons. »

Points à retenir de la victoire de Byron alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée devant Suarez, AJ Allmendinger, Michael McDowell et Kyle Busch.

Byron surmonte l’adversité

Byron s’est blâmé pour l’incident du tour 80 avec LaJoie, qui, selon lui, s’est produit lorsqu’il était concentré sur Chase Elliott et a eu un contact avec LaJoie, déchirant une grande partie de son propre soubassement dans le processus.

« C’était juste des circonstances étranges », a déclaré Byron. « Je pense que Corey a peut-être essayé de se mettre derrière moi et j’étais juste au début de la course en essayant de m’occuper de tout et j’ai juste pris une mauvaise décision, et je pense que Corey ne savait pas que cela allait arriver et nous nous sommes juste réunis . »

Alors qu’il savait qu’il avait assez de temps pour se rallier, Byron n’aurait pas pu être si confiant. Mais avec déjà trois victoires en poche cette année, il n’avait pas beaucoup de pression.

Byron gagne à Atlanta William Byron a remporté le Quaker State 400 à Atlanta Motor Speedway après que la pluie ait interrompu la course.

« Lorsque vous et votre équipe cliquez et que les choses se passent bien, vous n’êtes pas si pris lorsque quelque chose de grave se produit dans une course », a déclaré Jeff Gordon, quadruple champion de la Coupe, qui est le vice-président exécutif du HMS.

« Vous dites, ‘OK, pas de problème, nous avons déjà traversé cela, nous pouvons nous battre pour revenir’ ou ‘Profitons simplement de la journée.' »

La météo crée des courses sauvages

Il n’est pas rare que le temps menace les pilotes de faire des mouvements près de la mi-course de la course comme s’ils étaient potentiellement en train de gagner la course.

En effet, lorsqu’il ne peut pas reprendre une course, NASCAR gouverne un officiel de course lorsqu’il a parcouru la moitié des tours prévus ou atteint la fin de l’étape 2, selon la première éventualité.

Pensées rapides avec Bob Pockrass La NASCAR devrait-elle continuer les courses du dimanche soir sur des pistes où la chaleur pendant la journée peut être trop forte pour les fans, les pilotes et les équipes ?

Une fois que les pilotes ont atteint environ 120 tours sur les 260 tours prévus, il ne semblait plus y avoir de limite. Brad Keselowski a effectué plusieurs manœuvres pour conserver la tête pendant 19 des 24 derniers tours de la deuxième étape.

« Cela fait partie de l’accord », a déclaré Keselowski. « Vous gagnez des courses que vous ne devriez pas et vous perdez celles que vous devriez probablement gagner, et vous devez encaisser les coups comme ils viennent. »

Remaniement des gros points

Avec sept courses restantes jusqu’à la fin des séries éliminatoires, les pilotes de la bulle ne peuvent pas se permettre de passer une mauvaise journée.

Ty Gibbs a inscrit six points d’avance sur Daniel Suarez pour la dernière place en séries éliminatoires, mais Gibbs a été pris dans un accident et a terminé 34e. Suarez, qui comme Byron est resté tard pour la position de piste, a terminé deuxième.

Suarez et McDowell sont passés du dessous de la ligne de coupe au-dessus de la ligne de coupe, avec eux deux trois points d’avance sur Bubba Wallace, 13 sur Allmendinger et 26 sur Gibbs.

Points forts de QUAKER STATE 400 NASCAR a appelé le Quaker State 400 en raison de la pluie, ce qui a entraîné une victoire pour William Byron à Atlanta.

« Vous ne voulez jamais que vos concurrents aient des problèmes et en soient heureux », a déclaré Suarez. « Mais c’est ce que c’est. Nous avons également eu des problèmes ces deux dernières semaines. … Nous devons continuer à travailler et à construire. »

Byron compte désormais 21 points d’avance sur Martin Truex Jr. dans la course au titre de la saison régulière.

« Nous ne pouvons pas avoir de mauvaises semaines majeures », a déclaré Byron. « Cela semblait être une mauvaise semaine, et nous l’avons surmontée. C’est une bonne leçon à apprendre. »

