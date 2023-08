NASCAR à emporter: Kevin Harvick et Brad Keselowski décrochent des places en séries éliminatoires

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

WATKINS GLEN, NY – William Byron et Denny Hamlin se sont alignés côte à côte lors d’un redémarrage avec 30 tours à faire dimanche à Watkins Glen, et ils savaient tous les deux que le pilote qui prendrait la tête gagnerait probablement la course.

Byron a pris les devants. Byron a remporté la course.

Capturant son cinquième trophée de la saison, le pilote Hendrick Motorsports a mené 66 des 90 tours de la journée, un après-midi difficile à passer pour les pilotes sur le parcours routier de 2,45 milles.

« Cet endroit est devenu de plus en plus une position de piste au cours des deux dernières années », a déclaré Byron. « C’est très rapide et les réglages ne cessent de s’améliorer. Nous continuons d’évoluer.

« Les gars ne font pas beaucoup d’erreurs. … Je savais que nous avions une excellente voiture à l’entraînement. Nous étions très rapides. »

Points à retenir d’un après-midi où les trois premiers pilotes – Byron, Hamlin et Christopher Bell ont déjà remporté des victoires cette année – tandis que les pilotes quatrième et cinquième, AJ Allmendinger et Ty Gibbs, auraient pu utiliser une victoire pour se verrouiller dans les séries éliminatoires.

Harvick, Keselowski Clinch

Avec la victoire de Byron et une seule course de saison régulière – samedi soir à Daytona – restante, cela signifie qu’au moins deux places (et peut-être trois places) dans le peloton des éliminatoires de 16 pilotes seront basées sur des points.

Brad Keselowski et Kevin Harvick, tous deux sans victoire cette année, ont décroché des places aux points grâce à la victoire de Byron. Keselowski a terminé 15e dimanche tandis que Harvick, à sa dernière saison, a terminé 21e.

Keselowski, le champion de la Coupe 2012, a raté les séries éliminatoires l’an dernier lors de sa première saison en tant que copropriétaire de RFK Racing. Son coéquipier, Chris Buescher, a remporté deux courses cette année et ils sont sixième et septième au classement.

William Byron remporte le drapeau à damier à Watkins Glen

« J’avais l’impression que nous faisions des progrès à cette époque l’an dernier et ce n’était tout simplement pas aussi visible qu’aujourd’hui », a déclaré Keselowski. « Pour que nos voitures soient sixièmes et septièmes dans les points et que vous sentiez les progrès et l’élan monter, c’est une période excitante pour nous à RFK. »

Harvick, le champion de la Coupe 2014, recherchait évidemment plus de la saison régulière.

« J’aurais aimé pouvoir gagner une course avant maintenant, mais nous avons eu nos chances d’en gagner quelques-unes », a déclaré Harvick. « Nous avons eu du mal sur les parcours routiers. A part ça, [the season] s’est bien passé. »

Wallace en bonne position

Bubba Wallace a terminé 12e pour se mettre en bonne position en fonction des points tant qu’il n’y a pas de nouveau vainqueur pour la saison à Daytona.

Wallace a 32 points d’avance sur Gibbs et 43 points sur Daniel Suarez, qui a filé tôt au Glen et a terminé un décevant 22e.

Bubba Wallace parle de ses perspectives pour la course de la semaine prochaine à Daytona

« Nous avons gagné des points et reconnaissants pour l’équipe … continuer à me prêcher à quel point nous sommes vraiment bons et comment nous ne luttons pas autant que nous le pensons et me donner les bonnes ressources pour obtenir ces bons résultats, » dit Wallace.

Elliott Miscue

Chase Elliott a fait ressortir la seule mise en garde de la course lorsqu’il a manqué d’essence dans ce qui semblait être un problème de quantité d’essence ou de ramassage dans le réservoir de carburant de réserve, que les équipes utilisent en cas de panne d’essence.

« Ce sont des trucs internes », a déclaré le chef d’équipe Alan Gustafson. « Je ne vais pas passer en revue nos luttes internes dans les médias, et je ne vais certainement pas éduquer tout le monde sur le problème. »

Elliott, qui a raté sept courses cette année (six à cause d’une blessure, une à cause d’une suspension), fait face à une situation incontournable à Daytona. Il a commencé 15e à Watkins Glen et bien qu’il soit passé au septième rang, il n’avait probablement pas de voiture pour battre Byron, donc l’équipe jouait probablement à un jeu de stratégie.

Chase Elliott dit qu’aller à Daytona en ayant besoin de gagner, c’est comme aller à Vegas et avoir besoin de toucher le jackpot

« Pour gagner, vous devez avoir très peu de marge », a déclaré Gustafson. « C’est ça gagner – vous allez vous assurer de tout exploiter au centile le plus élevé possible.

« Chaque fois que vous essayez de pousser, vous réduisez les marges. Cela devient de plus en plus risqué. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

