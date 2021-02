NASA Mars Rover Perseverance fait un atterrissage historique sur la planète rouge et partage sa première photo

Le rover Mars Perseverance de la NASA a une longueur d’avance sur Elon Musk lorsqu’il s’agit de se rendre sur la planète rouge, qu’elle a appelée sa « maison pour toujours ».

Persévérance, le laboratoire d’astrobiologie le plus avancé jamais envoyé dans un autre monde, a traversé l’atmosphère martienne jeudi et a atterri en toute sécurité sur le sol d’un vaste cratère, sa première étape à la recherche de traces de la vie microbienne ancienne sur la planète rouge.

Les directeurs de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, près de Los Angeles, ont éclaté sous les applaudissements, les acclamations et les coups de poing alors que les balises radio signalaient que le rover à six roues avait survécu à sa descente périlleuse et était arrivé dans sa zone cible à l’intérieur du cratère Jezero, site d’un disparu depuis longtemps Lit du lac martien.

«Touchdown confirmé», a annoncé Swati Mohan, le spécialiste principal du guidage et des opérations depuis la salle de contrôle. «Persévérance en toute sécurité à la surface de Mars.»

Le véhicule robotique a traversé l’espace pendant près de sept mois, parcourant 293 millions de miles (472 millions de km) avant de percer l’atmosphère martienne à 12000 miles par heure (19000 km par heure) pour commencer sa descente à la surface de la planète.

Quelques instants après l’atterrissage, Perseverance a renvoyé ses premières images en noir et blanc de la surface martienne, l’une d’elles montrant l’ombre du rover projetée sur le site d’atterrissage désolé et rocheux.

« Bonjour le monde. Mon premier regard sur ma maison pour toujours », écrit-il.

Comme il faut 11 minutes aux ondes radio pour voyager de Mars à la Terre, le rover de la taille d’un SUV avait déjà atteint le sol martien au moment où son arrivée a été confirmée par des signaux relayés vers la Terre à partir de l’un des nombreux satellites en orbite autour de Mars.

La descente et l’atterrissage autoguidés du vaisseau spatial au cours d’une série complexe de manœuvres que la NASA a surnommées «les sept minutes de terreur» constituent l’exploit le plus élaboré et le plus difficile des annales des vols spatiaux robotiques.

L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, a qualifié cela de «réalisation incroyable».

L’atterrissage a représenté la partie la plus risquée d’une entreprise de 2,7 milliards de dollars sur deux ans dont le principal objectif est de rechercher d’éventuels signes fossilisés de microbes qui auraient pu fleurir sur Mars il y a environ 3 milliards d’années, lorsque la quatrième planète du soleil était plus chaude, plus humide et plus humide. potentiellement accueillant à la vie.

Les scientifiques espèrent trouver des biosignatures intégrées dans des échantillons de sédiments anciens que Perseverance est conçu pour extraire de la roche martienne pour une analyse future sur Terre – les premiers spécimens de ce type jamais collectés par l’humanité sur une autre planète.

Deux missions ultérieures sur Mars sont prévues pour récupérer les échantillons et les renvoyer à la NASA au cours de la prochaine décennie.

L’atterrissage de jeudi a été un triomphe pour un pays fatigué par la pandémie toujours aux prises avec la dislocation économique de la pandémie COVID-19, une crise de santé publique qui a compliqué l’exécution de la mission sur Mars.

«Les sept minutes de terreur sont très excitantes. Mais d’un autre côté, la mission ne fait que commencer », a déclaré le directeur du JPL Michael Watkins peu après le touché. «Nous avons construit la mission non pas pour atterrir, mais pour conduire, pour obtenir les échantillons et faire les autres démonstrations technologiques.»

Les scientifiques de la NASA ont décrit Persévérance comme la plus ambitieuse de près de 20 missions américaines sur Mars remontant au survol du vaisseau spatial Mariner en 1965.

Plus grand et regorgeant d’instruments que les quatre rovers martiens qui l’ont précédé, Perseverance est sur le point de s’appuyer sur les découvertes précédentes selon lesquelles de l’eau liquide coulait autrefois sur la surface martienne et que du carbone et d’autres minéraux modifiés par l’eau et considérés comme des précurseurs de l’évolution de la vie étaient présents. .

La charge utile de Perseverance comprend également des projets de démonstration qui pourraient aider à ouvrir la voie à une éventuelle exploration humaine de Mars, y compris un dispositif permettant de convertir le dioxyde de carbone de l’atmosphère martienne en oxygène pur.

L’outil en forme de boîte, le premier conçu pour extraire une ressource naturelle d’utilisation directe par l’homme d’un environnement extraterrestre, pourrait s’avérer inestimable pour le futur soutien de la vie humaine sur Mars et pour la production de propulseur de fusée pour ramener les astronautes chez eux.

Un autre prototype expérimental porté par Perseverance est un hélicoptère miniature conçu pour tester le premier vol motorisé et contrôlé d’un avion sur une autre planète. En cas de succès, l’hélicoptère de 4 livres (1,8 kg) pourrait conduire à une surveillance aérienne à basse altitude de mondes éloignés, ont déclaré des responsables.

La nature audacieuse de la descente du rover vers la surface martienne, sur un site que la NASA a décrit comme à la fois alléchant pour les scientifiques et particulièrement dangereux pour l’atterrissage, était une réalisation capitale en soi.

Le vaisseau spatial à plusieurs étages transportant le rover s’est envolé dans le sommet de l’atmosphère martienne à près de 16 fois la vitesse du son sur Terre, incliné pour produire une portance aérodynamique tandis que les propulseurs à réaction ajustaient sa trajectoire.

Un gonflage de parachute supersonique et discordant a encore ralenti la descente, laissant place au déploiement d’un véhicule propulsé par fusée «grue céleste» qui s’est envolé vers un point d’atterrissage sûr, a abaissé le rover sur des attaches, puis s’est envolé pour s’écraser à une distance de sécurité.

Le prédécesseur immédiat de Perseverance, le rover Curiosity, a atterri en 2012 et reste en service, tout comme l’atterrisseur fixe InSight, arrivé en 2018 pour étudier l’intérieur profond de Mars.

La semaine dernière, des sondes séparées lancées par les Émirats arabes unis et la Chine ont atteint l’orbite martienne. La NASA a trois satellites Mars en orbite, ainsi que deux de l’Agence spatiale européenne.

(Avec les contributions de Reuters)