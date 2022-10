NASA Mars Perseverance Rover frappe un pépin avec le dernier échantillon de roche

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Il y a de bonnes nouvelles et d’autres inquiétantes en provenance de Mars. Tout d’abord, la bonne nouvelle. Le rover Perseverance de la NASA a foré et collecté son 14e échantillon de roche sur la planète rouge. Maintenant les nouvelles concernant. Il se passe quelque chose avec le système d’échantillonnage du rover et il n’a pas été en mesure de boucher et de sceller le tube d’échantillon.

Mardi, La NASA a tweeté une mise à jour du point de vue du rover, en écrivant : “Au cours du week-end, j’ai récupéré ma 14e carotte de roche, mais je n’ai pas pu sceller le tube d’échantillon. L’échantillon est stocké en toute sécurité dans mon ensemble de mise en cache, mais il reste du travail pour comprendre comment boucher et sceller le tube.”

Persévérance constitue une collection de roches martiennes qui La NASA a l’intention de récupérer et de ramener sur Terre pour une étude approfondie. Le processus d’échantillonnage consiste à évider un morceau de roche d’une épaisseur de crayon, à le placer dans un tube et à sceller le tube pour le garder en lieu sûr et pour éviter toute contamination.

Le rover a collecté des échantillons appariés et les chercheurs sont particulièrement enthousiasmés par les roches qu’il a trouvées dans une ancienne région du delta du fleuve du cratère Jezero. Les scientifiques ont repéré signes de matière organique dans certaines de ces roches, mais il faudra une étude plus approfondie et en personne pour savoir si elles pourraient contenir des preuves d’une vie microbienne ancienne.

Percy venait de recueilli son chanceux 13e échantillon de roche et n’a eu aucun problème à le sceller et à le ranger avec succès. Les images de la NASA montrent que les 13e et 14e échantillons provenaient l’un de l’autre.

Ce n’est pas facile de piloter un laboratoire robotique itinérant sur une planète lointaine et inhospitalière. Le dépannage vient avec le territoire. La persévérance a déjà traité cailloux et débris mystérieux filandreux dans son système d’échantillonnage. L’équipe du rover a guidé Percy à travers tous ses défis jusqu’à présent et s’efforcera de résoudre ce dernier problème.