NASA InSight trouve des preuves de magma bouillonnant sous la surface de Mars

Notre impression générale de Mars est qu’elle est en grande partie sèche, poussiéreuse, morte et inactive, surtout en ce qui concerne sa géologie.

Mais de nouvelles données de Mars Insight de la NASA Lander semble suggérer plutôt que d’être immobile et statique sous sa surface, il peut y avoir des bulles de magma chaud, attendant peut-être juste d’éclater.

Insight a atterri dans une vaste plaine de la planète appelée Elysium Planitia, où il a détecté une activité sismique faible mais constante. UN nouvelle étude publiée lundi dans la revue Nature Astronomy trouve des preuves que la zone se trouve au sommet d’un panache de matière chaude s’élevant vers la surface depuis le manteau de la planète. La région abrite également un système de fissures appelé Cerberus Fossae, où les événements volcaniques les plus récents sur Mars auraient eu lieu il y a 53 000 ans.

L’analyse et les données d’InSight suggèrent que le magma actuellement sous cette région explique la Marsquakes détectés par l’atterrisseur et peut être à l’origine de la lente ouverture de la croûte martienne à Cerberus Fossae, conduisant peut-être à une éruption un jour.



“L’activité continue du panache démontre que Mars n’est pas seulement active sur le plan sismique et volcanique aujourd’hui, mais possède également un intérieur géodynamiquement actif”, écrivent Adrien Broquet et Jeffrey Andrews-Hanna, tous deux de l’Université de l’Arizona, dans le nouvel article.

Les co-auteurs suggèrent que la découverte pourrait également avoir des implications sur l’habitabilité potentielle des environnements juste sous la surface martienne, étant donné qu’elle peut être plus chaude et plus dynamique qu’on ne le pensait auparavant.

Les enregistrements d’InSight sur Marsquakes depuis son arrivée en 2018 ont conduit à un corpus nouveau et croissant de littérature scientifique sur la géologie martienne sous la surface. Un article antérieur dans Nature Astronomy a également envisagé la possibilité que du magma coule sous Cerberus Fossae.

En 2019, une autre étude a suggéré une chambre magmatique souterraine cachée a peut-être dégelé un lac d’eau liquide caché sous l’une des calottes glaciaires de Mars.

En attendant, il apparaît que InSight est maintenant dans ses derniers jours de fonctionnementlaissant le soin d’enquêter sur le volcanisme sur Mars à de futurs robots ou peut-être même à des astronautes.